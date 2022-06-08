Мэра Святогорска обвиняют в госизмене из-за поддержки ВС РФ (фото, видео)

Владимир Бандура, по данным ГБР, поддержал оккупацию города и обвинил украинских военнослужащих в умышленном поджоге Всехсвятского скита.

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Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении мэра Святогорска Владимира Бандуры по факту возможной государственной измены. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

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В частности, правоохранители подозревают городского голову Святогорска Владимира Бандуру в совершении государственной измены из-за того, что чиновник раздавал интервью российским пропагандистам, поддержал вторжение ВС РФ и оклеветал украинских военнослужащих, защищавших населенный пункт на севере Донецкой области от оккупантов.

В ГБР отмечают, что во вторник, 7 июня, в сети было опубликовано видео с участием мэра города, в котором он поддержал "российских освободителей" и обвинил подразделения ВСУ в поджоге Всехсвятского скита Святогорской Лавры.

В пресс-центре подчеркивают, что начато производство в отношении Владимира Бандуры по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — "Государственная измена", и сейчас решается вопрос об объявлении городскому голове прифронтового населенного пункта подозрения. В случае, если суд докажет вину мэра Святогорска — ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

[ + – ] ГБР подозревает мэра Святогорска Владимира Бандуру в госизмене

Отметим, что 7 июня российский телеканал "Звезда", который подчиняется Министерству обороны РФ, опубликовал видеообращение мэра Святогорска Владимира Бандуры. Городской голова на камеру обвинил украинских военнослужащих в совершении военных преступлений, мародерстве и умышленном поджоге Всехсвятского скита Святогорской Лавры.

"Зеленский и его команда делают работу и так берегут людей, что нет слов. Остались все подстилки Запада, получают деньги и затягивают войну… Есть подтверждения информация, что нацисты убивают священнослужителей и монахов. Все органы ВСУ осуществляют мародерство, грабежи. Беспредел, одним словом", — заявил Владимир Бандура в ходе видеообращения, которое, вероятно, было записано в полуподвальном помещении.

[ + – ] Мэр Святогорска Владимир Бандура обвинил бойцов ВСУ в поджоге Всехсвятского скита Святогорской Лавры

Владимир Бандура был избран головой Святогорской территориальной громады осенью 2020 года. Кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в ходе местных выборов набрал свыше 760 голосов, опередив своего оппонента более чем на 150 голосов.

После полномасштабного вторжения ВС РФ, как пишет местное издание "ОбщеЖитие", Владимир Бандура проявлял проукраинскую позицию и утверждал, что выезжать из населенного пункта не планирует. По данным журналистов, мэр Святогорска занимался эвакуацией гражданских и участвовал в подвозе гуманитарной помощи для людей, которые решили остаться в городе.

В интервью изданию "Свои" Владимир Бандура заверял, что в случае захода подразделений ВС РФ не будет сотрудничать с оккупантами.

"У меня планов с оккупантами нет работать. Как можно предать свою страну? Будем до последнего с людьми", — заявлял мэр Святогорска.

Последняя публикация на странице Владимира Бандуры в Facebook была 1 июня, после чего в населенном пункте на севере Донецкой области начались ожесточенные бои.

[ + – ] Владимир Бандура до оккупации проявлял проукраинскую позицию

Напомним, 4 июня в прифронтовом Святогорске полностью сгорел Всехсвятский скит, который был расположен на территории Лавры. Историческая памятка была уничтожена в результате массированного обстрела со стороны ВС РФ.

7 июня Министерство обороны РФ сообщило об оккупации Святогорска. Подконтрольный ведомству телеканал "Звезда" также опубликовал видео с мэром города Владимиром Бандурой, на котором городской голова обвинял подразделения ВСУ в поджоге Всехсвятского скита и совершении военных преступлений.