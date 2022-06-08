Мера Святогірська звинувачують у держзраді через підтримку ЗС РФ (фото, відео)

Володимир Бандура, за даними ДБР, підтримав окупацію міста та звинуватив українських військовослужбовців у навмисному підпалі Всіхсвятського скиту.

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Держбюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо мера Святогірська Володимира Бандури за фактом можливої державної зради. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Зокрема, правоохоронці підозрюють міського голову Святогірська Володимира Бандуру у скоєнні державної зради через те, що чиновник роздавав інтерв'ю російським пропагандистам, підтримав вторгнення ЗС РФ та обмовив українських військовослужбовців, які захищали населений пункт на півночі Донецької області від окупантів.

У ДБР зазначають, що у вівторок, 7 червня, в мережі було опубліковано відео за участю мера міста, в якому він підтримав "російських визволителів" та звинуватив підрозділи ЗСУ у підпалі Всіхсвятського скиту Святогірської Лаври.

У пресцентрі наголошують, що розпочато провадження щодо Володимира Бандури за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України — "Державна зрада", і зараз вирішується питання про оголошення міського голови прифронтового населеного пункту підозри. Якщо суд доведе провину мера Святогірська — йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

[ + – ] ДБР підозрює мера Святогірська Володимира Бандуру у держзраді

Зазначимо, що 7 червня російський телеканал "Зірка", який підпорядковується Міністерству оборони РФ, опублікував відеозвернення мера Святогірська Володимира Бандури. Міський голова на камеру звинуватив українських військовослужбовців у скоєнні воєнних злочинів, мародерстві та навмисному підпалі Всіхсвятського скиту Святогірської Лаври.

"Зеленський та його команда роблять роботу і так бережуть людей, що немає слів. Залишились усі підстилки Заходу, отримують гроші та затягують війну… Є підтвердження інформація, що нацисти вбивають священнослужителів та ченців. Усі органи ЗСУ здійснюють мародерство, грабунки. Беззаконня, одним словом", — заявив Володимир Бандура під час відеозвернення, яке, ймовірно, було записано у напівпідвальному приміщенні.

[ + – ] Мер Святогірська Володимир Бандура звинуватив бійців ЗСУ у підпалі Всіхсвятського скиту Святогірської Лаври

Володимира Бандура обрали головою Святогірської територіальної громади восени 2020 року. Кандидат від партії "Опозиційна платформа — За життя" під час місцевих виборів набрав понад 760 голосів, випередивши свого опонента більше ніж на 150 голосів.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, як пише місцеве видання "ЗагальноЖитіє", Володимир Бандура виявляв проукраїнську позицію та стверджував, що виїжджати з населеного пункту не планує. За даними журналістів, мер Святогірська займався евакуацією цивільних та брав участь у підвезенні гуманітарної допомоги для людей, які вирішили залишитись у місті.

В інтерв'ю виданню "Свої" Володимир Бандура запевняв, що у разі заходу підрозділів ЗС РФ не співпрацюватиме з окупантами.

"У мене планів із окупантами немає працювати. Як можна зрадити свою країну? Будемо до останнього з людьми", — заявляв мер Святогірська.

Остання публікація на сторінці Володимира Бандури у Facebook була 1 червня, після чого у населеному пункті на півночі Донецької області почалися запеклі бої.

[ + – ] Володимир Бандура до окупації виявляв проукраїнську позицію

Нагадаємо, 4 червня у прифронтовому Святогірську повністю згорів Всіхсвятський скит, розташований на території Лаври. Історична пам'ятка була знищена внаслідок масованого обстрілу з боку ЗС РФ.

7 червня Міністерство оборони РФ повідомило про окупацію Святогірська. Підконтрольний відомству телеканал "Зірка" також опублікував відео з мером міста Володимиром Бандурою, на якому міський голова звинувачував підрозділи ЗСУ у підпалі Всіхсвятського скиту та скоєнні воєнних злочинів.