Бывшего "слугу народа" Ковалева хотят лишить мандата за сотрудничество с РФ

Нардепы из фракции "слуг" обратятся к Раде с просьбой прекратить полномочия своего бывшего коллеги за коллаборационизм.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

"Слуга народа" обратится к Верховной Раде с требованием лишить мандата народного депутата Алексея Ковалева, ранее исключенного из рядов фракции, в связи с сотрудничеством с российскими властями на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом говорится в заявлении партии и фракции, опубликованном в телеграм-канале в среду, 8 июня.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам представителей политической силы, посты Ковалева в социальных сетях, опубликованные после его встречи с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, свидетельствуют о том, что украинский парламентарий "стал коллаборантом" государства-агрессора.

В связи с этим "слуги" решили обратиться:

к Верховной Раде с просьбой лишить Ковалева мандата нардепа;

в Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины с просьбой как можно скорее передать производство, начатое в отношении нардепа, в суд, предусмотрев конфискацию его активов и имущества;

в судебные органы с просьбой как можно скорее рассмотреть производство политика и вынести по нему вердикт в соответствии с законодательством.

При этом представители партии отказались призывать Ковалева сложить полномочия нардепа самостоятельно, так как его "честь и достоинство утрачены окончательно". Вместо этого в политической силе выступают, чтобы лишение политика мандата произошло в соответствии с законом после судебного приговора.

"(Советуем Ковалеву) внимательно изучить статью 111-1 Уголовного кодекса и спрогнозировать срок заключения за коллаборационизм, ожидающий его после освобождения временно оккупированной Херсонщины ВСУ", — заявили в "Слуге народа".

Напомним, в мае Ковалева исключили из фракции "Слуга народа" в связи с подозрениями касательно его сотрудничества с оккупантами. В политсиле утверждали, что нардеп находится на временно оккупированной территории Херсонской области и не принимал участия в важных заседаниях Верховной Рады. Согласно статье Уголовного кодекса о государственной измене, по которой Офис генпрокурора начал производство в отношении Ковалева, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Сегодня нардеп рассказал о вчерашней встрече с замглавы АП РФ Сергеем Кириенко в Херсонской области, заверив, что Россия пришла в регион "навсегда".