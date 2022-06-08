Колишнього "слугу народу" Ковальова хочуть позбавити мандата за співпрацю з РФ

Нардепи з фракції "слуг" звернуться до Ради із проханням припинити повноваження свого колишнього колеги за колабораціонізм.

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"Слуга народу" звернеться до Верховної Ради з вимогою позбавити мандата народного депутата Олексія Ковальова, раніше виключеного з лав фракції, у зв'язку зі співпрацею з російською владою на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це йдеться у заяві партії та фракції, опублікованій у телеграм-каналі у середу, 8 червня.

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За словами представників політичної сили, пости Ковальова в соціальних мережах, опубліковані після його зустрічі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, свідчать про те, що український парламентар став колаборантом держави-агресора.

У зв'язку з цим "слуги" вирішили звернутися:

до Верховної Ради із проханням позбавити Ковальова мандата нардепа;

до Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України з проханням якнайшвидше передати провадження, розпочате стосовно нардепа, до суду, передбачивши конфіскацію його активів та майна;

у судові органи з проханням якнайшвидше розглянути провадження політика та винести за ним вердикт відповідно до законодавства.

При цьому представники партії відмовилися закликати Ковальова скласти повноваження нардепа самостійно, оскільки його "честь та гідність втрачено остаточно". Натомість у політичній силі виступають, щоб позбавлення політика мандату відбулося відповідно до закону після судового вироку.

"(Радимо Ковальову) уважно вивчити статтю 111-1 Кримінального кодексу та спрогнозувати термін ув'язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ", — заявили в "Слузі народу".

Нагадаємо, у травні Ковальова виключили із фракції "Слуга народу" у зв'язку з підозрами щодо його співпраці з окупантами. У політсилі стверджували, що нардеп перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та не брав участі у важливих засіданнях Верховної Ради. Відповідно до статті Кримінального кодексу про державну зраду, за якою Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо Ковальова, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Сьогодні нардеп розповів про вчорашню зустріч із заступником глави АП РФ Сергієм Кирієнком у Херсонській області, запевнивши, що Росія прийшла в регіон "назавжди".