Украина и Молдова получат статус кандидатов на членство в ЕС, — СМИ

По словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, члены Еврокомиссии договорились предоставить двум странам статус кандидатов, но с определенными условиями.

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В понедельник, 13 июня, члены Европейской комиссии обсудили предоставление Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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По его словам, 13 июня в Еврокомиссии состоялись предварительные дебаты по заявкам на членство в Европейском Союзе, которые были отправлены Украиной, Грузией и Молдовой.

Рикард Йозвяк предположил, что Киев и Кишинев получат статус кандидата на вступление, но с определенными условиями. Окончательное решение, по словам журналиста, страны-члены Евросоюза вынесут на следующей неделе

"Европейская комиссия сегодня провела предварительные дебаты по заявкам на членство Украины, Грузии и Молдовы. Выглядит как статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но под вопросом остается заявка Грузии. Дискуссии в пятницу и государства-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", — добавил Йозвяк в своем Twitter.

[ + – ] Украина и Молдова получат статус кандидатов на членство в ЕС с некоторыми условиями

Напомним, 9 июня агентство Bloomberg сообщило, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Как утверждали журналисты, Амстердам не желает видеть нашу страну в составе ЕС, а Копенгаген призывает Киев перед вступлением в блок улучшить свою законодательную и институциональную базу.

Европарламент, в свою очередь, призывает как можно быстрее предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС и усилить поставки вооружения. Помимо этого, европейские депутаты рекомендовали создать трибунал для расследования военных преступлений, которые были совершены российскими солдатами.