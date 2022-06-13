Україна та Молдова отримають статус кандидатів на членство в ЄС, — ЗМІ

За словами журналіста Радіо Свобода Рікарда Юзвяка, члени Єврокомісії домовилися надати двом країнам статус кандидатів, але з певними умовами.

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У понеділок, 13 червня, члени Європейської комісії обговорили надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

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За його словами, 13 червня у Єврокомісії відбулися попередні дебати щодо заявок на членство в Європейському Союзі, які були надіслані Україною, Грузією та Молдовою.

Рікард Юзвяк припустив, що Київ і Кишинів отримають статус кандидата на вступ, але з певними умовами. Остаточне рішення, за словами журналіста, країни-члени Євросоюзу винесуть наступного тижня.

"Європейська комісія сьогодні провела попередні дебати щодо заявок на членство України, Грузії та Молдови. Виглядає як статус кандидата з умовами для України та Молдови, але під питанням залишається заявка Грузії. Дискусії у п'ятницю та держави-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня", — додав Юзвяк у своєму Twitter.

[ + – ] Україна та Молдова отримають статус кандидатів на членство в ЄС із деякими умовами

Нагадаємо, 9 червня агентство Bloomberg повідомило, що Нідерланди та Данія виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі. Як стверджували журналісти, Амстердам не хоче бачити нашу країну у складі ЄС, а Копенгаген закликає Київ перед вступом до блоку покращити свою законодавчу й інституційну базу.

Європарламент, зі свого боку, закликає якнайшвидше надати Україні статус кандидата на членство в ЄС і посилити постачання озброєння. Крім цього, європейські депутати рекомендували створити трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами.