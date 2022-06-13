"Думали, что они умнее": в ОП объяснили, почему Украина не ожидала вторжения РФ из Беларуси

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также пригрозил Минску, что он увидит массовую гибель своих военнослужащих, если белорусская армия зайдет на территорию Украины.

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Руководство Украины не ожидало, что Беларусь предоставит свою инфраструктуру России для полномасштабного вторжения. Об этом в интервью белорусскому изданию "Зеркало" заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, разведывательные ведомства предоставляли информацию о том, что ВС РФ были готовы к нападению в течение прошлого года.

Военно-политическое руководство Украины, как отмечает Подоляк, рассчитывало на возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе и не думало, что Беларусь также станет страной-агрессором, которая предоставила России свою инфраструктуру на осуществления вторжения.

"Мы думали, что руководство Беларуси, несмотря на природную антидемократичность, гораздо умнее и попытается минимизировать свое участие в прямых военных действиях. Теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для российского вторжения", — продолжил советник главы ОП в интервью журналистам.

На уточняющий вопрос собеседников о том, допускает ли Украина вторжения белорусских войск, Михаил Подоляк заявил, что украинская разведка прорабатывает различные варианты, в том числе эскалацию на этом участке фронта. По словам советника главы ОП, военно-политическое руководство страны резервирует силы и проводит оценку возможностей ВСУ исходя из самого пессимистистичного сценария.

"Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину. Но я не совсем понимаю, почему этот вопрос поднимается. Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское", — добавил Подоляк в интервью изданию.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе войной за Западную Украину. Президент страны-агрессора утверждал, что Запад хочет "выровнять фронт" и для этого ему понадобится оккупировать некоторые области нашей страны.

Также сообщалось, что Беларусь увеличит численностей своей армии до 80 тысяч человек из-за создания украинского фронта.