"Думали, що вони розумніші": в ОП пояснили, чому Україна не очікувала вторгнення РФ з Білорусі

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк також пригрозив Мінську, що воно побачить масову загибель своїх військовослужбовців, якщо білоруська армія зайде на територію України.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Керівництво України не очікувало, що Білорусь надасть свою інфраструктуру Росії для повномасштабного вторгнення. Про це в інтерв'ю білоруському "Дзеркалу" заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За його словами, розвідувальні відомства надавали інформацію про те, що ЗС РФ була готова до нападу протягом минулого року.

Військово-політичне керівництво України, як зазначає Подоляк, розраховувало на поновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі та не думало, що Білорусь також стане країною-агресором, яка надала Росії свою інфраструктуру на здійснення вторгнення.

"Ми думали, що керівництво Білорусі, попри природну антидемократичність, набагато розумніше і спробує мінімізувати свою участь у прямих воєнних діях. Тепер юридично Білорусь на довгий час вважатиметься країною, яка надала інфраструктуру для російського вторгнення", — продовжив радник голови ОП в інтерв'ю журналістам.

На уточнююче питання співрозмовників про те, чи Україна допускає вторгнення білоруських військ, Михайло Подоляк заявив, що українська розвідка опрацьовує різні варіанти, зокрема ескалацію на цій ділянці фронту. За словами радника голови ОП, військово-політичне керівництво країни резервує сили та проводить оцінку можливостей ЗСУ, виходячи з найпесимістичнішого сценарію.

"Якщо Білорусь захоче побачити, що таке масова загибель військовослужбовців, то, напевно, їм треба заходити в Україну. Але я не зовсім розумію, чому це питання порушується. Мені здається, що білоруське суспільство набагато вільніше, зокрема ідеологічно, ніж російське", — додав Подоляк в інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі війною за Західну Україну. Президент країни-агресора стверджував, що Захід хоче "вирівняти фронт", і для цього йому доведеться окупувати деякі області нашої країни.

Також повідомлялося, що Білорусь збільшить чисельність своєї армії до 80 тисяч людей через створення українського фронту.