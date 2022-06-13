Украина будет воевать до тех пор, пока Россия не капитулирует, — Офис Президента

Украинцы, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, платят высокую цену в ходе конфликта, поскольку в боевых действиях гибнет золотой фонд страны.

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Украина будет воевать до тех пор, пока Российская Федерация не проиграет и не выведет свои войска с нашей территории. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью белорусскому изданию "Зеркало".

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По его словам, Украина платит высокую цену во время полномасштабной войны, поскольку в боевых действиях гибнет золотой фонд страны. Вместе с этим, Михаил Подоляк заверил, что украинская армия будет воевать до тех пор, пока Россия не капитулирует и не выведет своих оккупационные войска.

Советник главы ОП напомнил, что президент Владимир Зеленский в рамках урегулирования полномасштабной войны предложил Москве, чтобы ВС РФ отошли на позиции по состоянию на 23 февраля, после чего стартовал бы переговорный мирный процесс для обсуждения взаимных претензий.

"Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", — продолжил Подоляк и добавил, что война будет продолжаться столько, сколько потребуется времени для того, чтобы прогнать оккупантов с украинской территории.

Советник главы ОП также заявил, что хотел бы найти механизм, который уменьшил бы потери Украины и заверил, что ему все равно на то, сколько россиян гибнет в ходе полномасштабного конфликта.

Отметим, что во время интервью изданию "Зеркало" Михаил Подоляк рассказал, почему руководство Украины не ожидало вторжения ВС РФ с территории соседней Беларуси.

Также советник главы ОП Михаил Подоляк называл количество тяжелого вооружения, которое необходимо Украине для победы в войне против России.