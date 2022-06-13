Україна воюватиме доти, доки Росія не капітулює, — Офіс Президента

Українці, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, платять високу ціну під час конфлікту, оскільки в бойових діях гине золотий фонд країни.

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Україна воюватиме доти, доки Російська Федерація не програє і не виведе свої війська з нашої території. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю білоруському виданню "Дзеркало".

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За його словами, Україна сплачує високу ціну під час повномасштабної війни, оскільки у бойових діях гине золотий фонд країни. Водночас Михайло Подоляк запевнив, що українська армія воюватиме доти, доки Росія не капітулює та не виведе своїх окупаційних військ.

Радник глави ОП нагадав, що президент Володимир Зеленський у межах врегулювання повномасштабної війни запропонував Москві, щоб ЗС РФ відійшли на позиції станом на 23 лютого, після чого стартував би переговорний мирний процес для обговорення взаємних претензій.

"Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час перебуватиме у пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагнутиме відновити війну з новою інтенсивністю. В цьому проблема", — продовжив Подоляк і додав, що війна триватиме стільки, скільки буде потрібно часу для того, щоб прогнати окупантів з української території.

Радник голови ОП також заявив, що хотів би знайти механізм, який би зменшив втрати України і запевнив, що йому все одно на те, скільки росіян гине під час повномасштабного конфлікту.

Зазначимо, що під час інтерв'ю виданню "Дзеркало" Михайло Подоляк розповів, чому керівництво України не очікувало на вторгнення ЗС РФ з території сусідньої Білорусі.

Також радник голови ОП Михайло Подоляк називав кількість важкого озброєння, яка потрібна Україні для перемоги у війні проти Росії.