Еврокомиссия поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, — СМИ

Еврокомиссары отметили, что Украина является единственной страной в Европе, граждане которой погибали на улицах с флагами ЕС.

Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом со ссылкой на нескольких официальных лиц, знакомых с обсуждением вопроса, сообщает издание Politico.

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По данным журналистов, вчера в ЕК прошли дебаты, на которых еврокомиссары заверили, что знают, на какие жертвы пошли украинцы ради вступления в ЕС, и понимают необходимость направить президенту РФ Владимиру Путину сигнал о том, что он больше не сможет вернуть Украину в свою сферу влияния.

"Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом", — сказал собеседник издания.

Также в ходе дебатов члены ЕК в целом поддержали предоставление такого же статуса Молдове, а также не высказались за кандидатство Грузии.

Журналисты добавили, что теперь окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз должен единогласно принять Совет ЕС. Официальные лица и дипломаты заявили, что по крайней мере три страны по-прежнему выступают против.

В ходе дебатов о статусе кандидатов для Украины, Молдовы и Грузии многие европейские чиновники и дипломаты отметили деликатность этого вопроса, отсылая к медленным темпам вступления западнобалканских стран, включая Северную Македонию, которая была объявлена ​​страной-кандидатом в 2005 году, Черногорию, получившую этот статус в 2008 году, Сербию и Албанию, признанные кандидатами в 2009 году.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента сообщил журналистам, что чиновники работают на пределе своих возможностей, чтобы привлечь на свою сторону власти стран ЕС, которые еще не убеждены в том, что Украина должна получить статус кандидата на саммите ЕС, который пройдет 25-26 июня.

Напомним, по данным СМИ, Дания, Швеция и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В мае президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине могут потребоваться десятилетия для вступления в Евросоюз.