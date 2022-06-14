Єврокомісія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, — ЗМІ

Єврокомісари зазначили, що Україна є єдиною країною у Європі, громадяни якої гинули на вулицях із прапорами ЄС.

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Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це з посиланням на кількох офіційних осіб, знайомих з обговоренням питання, повідомляє видання Politico.

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За даними журналістів, учора в ЄК пройшли дебати, на яких єврокомісари запевнили, що знають, на які жертви пішли українці заради вступу до ЄС, і розуміють необхідність надіслати президенту РФ Володимиру Путіну сигнал про те, що він більше не зможе повернути Україну до своєї сфери впливу.

"Комісія не забуває, що Україна — єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, друзі, ви розмахували не тим прапором", – сказав співрозмовник видання.

Також у процесі дебатів члени ЄК загалом підтримали надання такого ж статусу Молдові, а також не висловилися за кандидатство Грузії.

Журналісти додали, що тепер остаточне рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу має одноголосно ухвалити Раду ЄС. Офіційні особи та дипломати заявили, що принаймні три країни, як і раніше, виступають проти.

Під час дебатів про статус кандидатів для України, Молдови та Грузії багато європейських чиновників і дипломатів зазначили делікатність цього питання, відсилаючи до повільних темпів вступу західнобалканських країн, враховуючи Північну Македонію, яка була оголошена країною-кандидатом у 2005 році, Чорногорію, яка отримала цей статус у 2008 році, Сербію та Албанію, визнані кандидатами у 2009 році.

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента повідомив журналістам, що чиновники працюють на межі своїх можливостей, щоб залучити на свій бік владу країн ЄС, які ще не переконані в тому, що Україна має набути статусу кандидата на саміті ЄС, який пройде 25-26 червня.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Данія, Швеція та Нідерланди виступили проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

У травні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні можуть знадобитися десятиліття для вступу до Євросоюзу.