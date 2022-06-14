Третья мировая война уже объявлена, — Папа Римский о вторжении РФ в Украину

Понтифик назвал ошибкой мнение россиян, что им удастся завоевать Украину за одну неделю.

Папа Римский Франциск восхитился мужеством украинцев и заявил, что началась Третья мировая война. Такое заявление понтифик сделал в интервью итальянским журналистам, которое было записано еще в середине мая.

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Полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину Папа Римский Франциск назвал зверством и жестокостью, а также осудил Кремль за использование наемников, которых целенаправлено отправляют в нашу страну.

Понтифик также заявил, что Запад не видит всей драмы, которая разворачивается на украинских территориях. Более того, Франциск не исключил, что полномасштабная война России и Украины могла быть спровоцирована.

"Некоторые люди могут сказать мне в этот момент: "Но вы за Путина". Нет. Я просто против того, чтобы сводить сложность к различию между добром и злом, не думая других нюансах. Поскольку мы видим жестокость российских войск, мы не должны забывать о проблемах, чтобы попытаться их решить. Россияне просчитались, когда думали, что все закончится через неделю. Они нашли храбрых людей, людей, борющихся за выживание и имеет опыт такой борьбы", — продолжил понтифик в общении с журналистами.

Папа Римский в контексте вторжения России в Украину призвал обратить внимание на войны, которые продолжаются на других континентах. По его словам, активные боевые действия не прекращаются в Нигерии и Конго, однако западным странам наплевать на это. Более того, Франциск прямо заявил, что Земля сейчас переживает Третью мировую войну.

"Мы должны задуматься. Что происходит с человечеством, которое за одно столетие пережило три мировых войны? Это плохо для человечества, это беда. За один век произошли одна за другой три мировых войны с торговлей оружием, которое их подпитывает!", — подытожил понтифик в интервью журналистам.

Стоит отметить, что во время общения с итальянскими журналистами Папа Римский Франциск утверждал, что полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину могло быть спровоцировано.

Также сообщалось, что влияние России в Ватикане ослабевает, а Папа Римский Франциск откладывает личную встречу с патриархом РПЦ Кириллом из-за вторжения ВС РФ в Украину.