Влияние РФ в Ватикане ослабевает, российский посол оказался в изоляции, — дипломат

Папа Римский Франциск I откладывает свою встречу с московским патриархом Кириллом на фоне войны в Украине.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия имеет традиционно сильное влияние в Ватикане, однако на фоне полномасштабной войны РФ против Украины оно ослабевает — российский посол при Святом Престоле "фактически оказался в изоляции". Об этом в интервью изданию Telegraf рассказал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам дипломата десятки людей в Ватикане имеют "мощные связи с Россией", однако контакты "ослабевают буквально на словах" — теперь человек, который выступает за сохранение связей с государством-агрессора "встречает ответное непонимание".

"Российский посол, ранее в Ватикане являвшийся очень влиятельной фигурой, сейчас фактически оказался в изоляции", — констатировал Юраш.

Посол отметил, что отношения между Ватиканом и РФ формировались на протяжении более 60 лет и на фоне этого у Святого Престола сохраняется желание поддерживать контакты с Московским патриархатом. Юраш объяснил, что Россия казалась для Запада "привлекательным и непонятным, диким миром", в связи с чем возникало желание ее понять. В то же время, понимание того, что РФ является агрессором приходит постепенно и "не сразу трансформируется в практическое действие".

Посол также отметил, что Папа Римский Франциск I получает информацию о ситуации в Украине из многих каналов — у понтифика есть множество советников, среди которых представители государственного секретариата а также частные лица.

Комментируя возможность визита Папы Римского в Киев дипломат оценил ее как реальную. Юраш добавил, что понтифик откладывает свою встречу с московским патриархом Кириллом, чтобы "повлиять на российскую ментальность".

Также посол рассказал, что на прошлой неделе с пятидневным визитом в Украину приехал секретарь международных отношений Ватикана Поль Ричард Галлагер — это был первый визит представителя Святого Престола такого уровня за последние 6 лет.

"Он был во Львове, встречался с руководством города, области, в Киеве. За это время им были объявлены четкие дефиниции, кто является агрессором, что Украине нужно оружие, и не просто для обороны, но и для отстаивания границы", — сказал Юраш.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск в разговоре с главой РПЦ патриархом Кириллом призвал того не быть "придворным священником" Путина.

Также мы писали о том, как Папа Римский во время еженедельной аудиенции поднял украинский флаг, который был доставлен из Бучи