Вплив РФ у Ватикані слабшає, російський посол опинився в ізоляції, — дипломат

Папа Римський Франциск І відкладає свою зустріч із московським патріархом Кирилом на тлі війни в Україні.

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Росія має традиційно сильний вплив у Ватикані, проте на тлі повномасштабної війни РФ проти України воно слабшає — російський посол при Святому Престолі "фактично опинився в ізоляції". Про це в інтерв'ю виданню Telegraf розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш.

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За словами дипломата, десятки людей у Ватикані мають "потужні зв'язки з Росією", проте контакти "слабшають буквально на словах" — тепер людина, яка виступає за збереження зв'язків з державою-агресора, "зустрічає нерозуміння у відповідь".

"Російський посол, який раніше у Ватикані був дуже впливовою фігурою, зараз фактично опинився в ізоляції", — констатував Юраш.

Посол зазначив, що відносини між Ватиканом та РФ формувалися протягом понад 60 років і на тлі цього у Святого Престолу зберігається бажання підтримувати контакти з Московським патріархатом. Юраш пояснив, що Росія здавалася для Заходу "привабливим і незрозумілим, диким світом", через що виникало бажання її зрозуміти. Водночас розуміння того, що РФ є агресором, приходить поступово і "не відразу трансформується в практичну дію".

Посол також зазначив, що Папа Римський Франциск І отримує інформацію про ситуацію в Україні з багатьох каналів — понтифік має безліч радників, серед яких представники державного секретаріату, а також приватні особи.

Коментуючи можливість візиту Папи Римського до Києва, дипломат оцінив її як реальну. Юраш додав, що понтифік відкладає свою зустріч із московським патріархом Кирилом, щоб "вплинути на російську ментальність".

Також посол розповів, що минулого тижня із п'ятиденним візитом в Україну приїхав секретар міжнародних відносин Ватикану Поль Річард Галлагер — це був перший візит представника Святого Престолу такого рівня за останні 6 років.

"Він був у Львові, зустрічався з керівництвом міста, області, в Києві. За цей час їм оголосили чіткі дефініції, хто є агресором, що Україні потрібна зброя, і не просто для оборони, а й для відстоювання кордону", — сказав Юраш.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск у розмові з главою РПЦ патріархом Кирилом закликав того не бути "придворним священником" Путіна.

Також ми писали про те, як Папа Римський під час щотижневої аудієнції підняв український прапор, доставлений з Бучі.