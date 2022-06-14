Третю світову війну вже оголошено, — Папа Римський про вторгнення РФ в Україну

Понтифік назвав помилкою думку росіян, що їм вдасться завоювати Україну за один тиждень.

Папа Римський Франциск захопився мужністю українців і заявив, що розпочалася Третя світова війна. Таку заяву понтифік зробив в інтерв'ю італійським журналістам, записане ще в середині травня.

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Повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України Папа Римський Франциск назвав звірством та жорстокістю, а також засудив Кремль за використання найманців, яких цілеспрямовано відправляють до нашої країни.

Понтифік також заявив, що Захід не бачить усієї драми, яка розгортається на українських територіях. Щобільше, Франциск не відкинув, що повномасштабна війна Росії та України могла бути спровокована.

"Деякі люди можуть сказати мені в цей момент: "Але ви за Путіна". Ні. Я просто проти того, щоб зводити складність до різниці між добром і злом, не думаючи про інші нюанси. Оскільки ми бачимо жорстокість російських військ, ми не повинні забувати про проблеми, щоб спробувати їх розв'язати. Росіяни прорахувалися, коли думали, що все закінчиться через тиждень. Вони знайшли хоробрих людей, людей, які борються за виживання і мають досвід такої боротьби", — продовжив понтифік, спілкуючись із журналістами.

Папа Римський у контексті вторгнення Росії в Україну закликав звернути увагу на війни, які продовжуються на інших континентах. За його словами, активні бойові дії не припиняються в Нігерії та Конго, проте західним країнам наплювати на це. Більше того, Франциск прямо заявив, що Земля зараз переживає третю світову війну.

"Ми повинні замислитися. Що відбувається з людством, яке за одне століття пережило три світові війни? Це погано для людства, це біда. За одне століття відбулися одна за одною три світові війни з торгівлею зброєю, яка їх підживлює!" — підсумував понтифік в інтерв'ю журналістам.

Варто зазначити, що під час спілкування з італійськими журналістами Папа Римський Франциск стверджував, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України могло бути спровоковано.

Також повідомлялося, що вплив Росії у Ватикані слабшає, а Папа Римський Франциск відкладає особисту зустріч із патріархом РПЦ Кирилом через вторгнення ЗС РФ до України.