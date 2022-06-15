$2,5 млн за место в Раде: руководитель партии "Наш край" вышел на свободу по решению суда

Прокуроры требовали избрать Александру Мазарчуку меру пресечения в виде ареста с внесением залога в 36 млн гривен, однако столичный суд отпустил политика на свободу под личное обязательство.

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из топ-руководителей политической партии "Наш край" Александра Мазарчука, которого подозревают в вымогательстве $2,5 млн. Об этом информирует пресс-служба политсилы.

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На официальном сайте партии "Наш край" сказано, что Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство стороны обвинения и отпустил Александра Мазарчука под личное обязательство. Прокуроры, в свою очередь, настаивали на избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 36 млн гривен.

В "Нашем крае" утверждают, что правоохранители сфальсифицировали производство в отношении Александра Мазарчука, которого обвиняют в вымогательстве у предпринимателя $2,5 млн в обмен на внесение его в проходную часть списка политической партии на следующих парламентских выборах. Политсила также требует немедленного закрытия дела в отношении одного из топ-руководителей и настаивает, чтобы силовики принесли официальные извинения.

Представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в общении с журналистами "Украинской правды" сообщила, что судья Печерского райсуда признал подозрение в мошенничестве и злоупотреблении влиянием обоснованным. Адвокаты Александра Мазарчука, по ее словам, ходатайствовали, чтобы Фемида не отправляла обвиняемого под стражу из-за его тяжелого состояния здоровья и необходимости постоянного медицинского ухода.

Максимец отметила, что следственный судья, изучив аргументы обеих сторон, решил отпустить одного из руководителей партии "Наш край" под личное обязательство и обязал его сдать на хранение загранпаспорта. Кроме этого, Александру Мазарчуку запретили без разрешения следователя или прокурора выезжать за пределы Киева, а также встречаться с другими фигурантами уголовного производства.

Представитель прокуратуры также добавила, что сторона обвинения будет обжаловать решение Печерского суда.

Напомним, 9 июня Офис Генпрокурора сообщил о задержании сопредседателя партии "Наш край". Политика обвиняли в вымогательстве $2,5 млн в обмен на внесение предпринимателя в проходную часть партийного списка на парламентских выборах.

Также сообщалось, что МВД разоблачило мошенника, который под видом родственника главы министерства продавал должности в силовом ведомстве.