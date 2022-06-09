Продавал место в Раде за $2,5 млн: в Киеве задержали главу партии "Наш Край"
По данным следствия, глава политсилы и его сообщник предложили решившему начать политическую карьеру предпринимателю платить за получение статуса народного депутата частями.
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Правоохранительные органы задержали в Киеве председателя политической партии и руководителя ее территориального отделения, которых подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора. Им готовятся объявить о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
"По данным следствия, глава политпартии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии, требовали у предпринимателя передать им $2,5 млн за включение его в "проходную" часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом мандата народного депутата, — сообщили в Офисе Генпрокурора. — Также за эти деньги они обещали ему назначение на должность советника председателя правления ЧАО "Киевводоканал". Эта должность должна была стать для предпринимателя "успешным" стартом его политической карьеры".
По данным следствия, деньги глава партии предлагал выплачивать частями, составив "график платежей". Первый "взнос" определили в размере $50 тыс. В ходе контроля за совершением преступления политиков задержали при получении денег.
Название партии Офис Генпрокурора не указал, однако на опубликованных пресс-службой фотографиях момента задержания в офисе политиков узнается логотип партии "Наш Край". Источник "Украинской правды" также подтвердил, что речь идет о политической партии "Наш край".
Напомним, в начале мая народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины. Причиной назвали добровольно пребывает на временно оккупированной территории Херсонской области. С момента начала военной агрессии России он не присутствовал на пленарных заседаниях Верховной Рады и не принимал участия в крайне важных заседаниях парламента в условиях военного времени. 8 июня нардеп Ковалев подтвердил сотрудничество с оккупантами.