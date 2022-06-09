Продавал место в Раде за $2,5 млн: в Киеве задержали главу партии "Наш Край"

По данным следствия, глава политсилы и его сообщник предложили решившему начать политическую карьеру предпринимателю платить за получение статуса народного депутата частями.

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Правоохранительные органы задержали в Киеве председателя политической партии и руководителя ее территориального отделения, которых подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора. Им готовятся объявить о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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"По данным следствия, глава политпартии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии, требовали у предпринимателя передать им $2,5 млн за включение его в "проходную" часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом мандата народного депутата, — сообщили в Офисе Генпрокурора. — Также за эти деньги они обещали ему назначение на должность советника председателя правления ЧАО "Киевводоканал". Эта должность должна была стать для предпринимателя "успешным" стартом его политической карьеры".

[ + – ] Задержание произошло в момент передачи первой части оговоренной суммы

По данным следствия, деньги глава партии предлагал выплачивать частями, составив "график платежей". Первый "взнос" определили в размере $50 тыс. В ходе контроля за совершением преступления политиков задержали при получении денег.

Название партии Офис Генпрокурора не указал, однако на опубликованных пресс-службой фотографиях момента задержания в офисе политиков узнается логотип партии "Наш Край". Источник "Украинской правды" также подтвердил, что речь идет о политической партии "Наш край".

Напомним, в начале мая народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины. Причиной назвали добровольно пребывает на временно оккупированной территории Херсонской области. С момента начала военной агрессии России он не присутствовал на пленарных заседаниях Верховной Рады и не принимал участия в крайне важных заседаниях парламента в условиях военного времени. 8 июня нардеп Ковалев подтвердил сотрудничество с оккупантами.