Продавав місце в Раді за $2,5 млн: у Києві затримали голову партії "Наш Край"

За даними слідства, глава політсили та його спільник запропонували підприємцю, який вирішив розпочати політичну кар'єру, платити за набуття статусу народного депутата частинами.

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Правоохоронні органи затримали в Києві голову політичної партії та керівника її територіального відділення, яких підозрюють у шахрайстві, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. Їм готуються оголосити про підозру за фактами шахрайства та зловживання впливом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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"За даними слідства, глава політпартії, діючи у змові з головою територіального осередку цієї ж партії, вимагали в підприємця передати їм $2,5 млн за включення його до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання у такий спосіб мандату народного депутата, — повідомили в Офісі Генпрокурора. — Також за ці гроші вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада мала стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар'єри".

[ + – ] Затримання сталося в момент передачі першої частини обумовленої суми

За даними слідства, гроші голова партії пропонував виплачувати частинами, склавши "графік платежів". Перший "внесок" визначили в розмірі $50 тис. Під час контролю за скоєнням злочину політиків затримали під час отримання грошей.

Назву партії Офіс Генпрокурора не вказав, проте на опублікованих пресслужбою фотографіях моменту затримання в офісі політиків можна впізнати логотип партії "Наш Край". Джерело "Української правди" також підтвердило, що йдеться про політичну партію "Наш край".

Нагадаємо, на початку травня народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України. Причиною назвали добровільне перебування на тимчасово окупованій території Херсонської області. З моменту початку військової агресії Росії він не був присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради та не брав участі у вкрай важливих засіданнях парламенту в умовах воєнного часу. 8 червня нардеп Ковальов підтвердив співпрацю з окупантами.