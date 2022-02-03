"Двоюродный брат": мошенник под видом родственника главы МВД торговал должностями в ведомстве

Цена позиции директора департамента составляла $60 тысяч. Желающие потрудиться в МВД уже отдали аферисту аванс.

Департамент внутреннеей безопасности МВД задержал мошенника, который выманивал деньги у граждан, обещая устроить их на высокопоставленные должности в МВД. Для этого он рассказывал своим жертвам о родственных связях с главой ведомства Денисом Монастырским, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Согласно легенде афериста, он являлся двоюродным братом министра внутренних дел и мог без малейших проблем обеспечить всем желающим высокие должности за $60 тысяч.

На самом деле "родственником" министра оказался 41-летний уроженец Тернополя, получивший в 2017 году гражданство РФ. Мужчина зарегистрирован как частный предприниматель-животновод и по бизнесу время от времени бывает в столице. Там он и предлагал желающим "трудоустроиться" на госслужбу.

Кроме того, следствие выяснило, что мужчина организовал подделку оперативных талонов правоохранительных органов — документов, дающих иммунитет от проверки автомобиля полицией.

Оперативникам удалось взять мошенника "на горячем" — во время получения аванса в $10 тысяч от желающего устроиться в МВД. В данный момент в отношении мужчины зарегистрированы криминальные производства по фактам злоупотребления влиянием и подделки документов согласно ч. 3 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 358 УК Украины. Ведется следствие.

Напомним, партия "Европейская солидарность" требует отставки главы МВД и директора ДБР из-за скандала с нардепом Александром Трухиным. В политсиле Порошенко назвали президента Зеленского ответственным за действия парламентария от "Слуги народа" и бездействие правоохранительных органов.

Ранее Фокус рассказывал о том, что МВД сообщило о планирующихся в Киеве беспорядках с участием 1500 "титушек" и поджогом шин. Организаторы "митингов", по словам главы МВД, заранее подготовили бутафорскую кровь для "картинки" на украинском телевидении, а столкновения с правоохранителями должны были произойти в нескольких областях.