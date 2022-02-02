"ЕС" требует отставки главы МВД и директора ДБР из-за скандала с Трухиным

В политсиле Порошенко назвали президента Зеленского ответственным за действия парламентария от "Слуги народа" и бездействие правоохранительных органов.

Парламентская фракция "Европейская солидарность" требует отставки министра внутренних дел Дениса Монастырского и директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева после публикации журналистами издания "Украинская правда" видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Об этом говорится в заявлении фракции, обнародованном в Facebook депутатом Ириной Геращенко.

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Всю ответственность за бездействие МВД и ДБР во время расследования скандального ДТП с участием народного депутата "ЕС" возложило на президента Зеленского. Ему также советуют "уходить".

"Мы требуем отставки покрывавшего преступление министра ВД, руководителя ДБР, который спустил расследование на тормоза. Мы требуем немедленного возбуждение уголовного дела по факту ДТП и коррупции господина Трухина, это дело должно вести НАБУ. А сам Трухин должен немедленно сдать мандат и не позорить ВР. Да и Зеленскому следует уходить, вместе с теми, кого он привел к власти", — говорится в заявлении политической силы.

[ + – ] Заявление фракции "ЕС"

Также ЕС предлагает создать временную следственную комиссию в Верховной Раде для расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов.

Ответственным за действия Трухина, который совершил ДТП и на месте преступления пытался дать взятку в размере 150 тысяч полицейским, в "ЕС" также считают Зеленского, который привел его в парламент.

Расследование журналистов обстоятельств ДТП показало "полную моральную деградацию президента Зеленского, партии "Слуга народа", руководства МВД, ДБР, ГПУ", заявляют в "ЕС". Ведь они через полгода после преступления не смогли провести расследование, уничтожали фактаж и доказательства преступления, зачищали информационное пространство, снимая с сайтов и медиа всю информацию о происшествии, покрывая своего однопартийца.

Напомним, 1 февраля "Украинская правда" опубликовала расследование обстоятельств ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, которое произошло 23 августа под Киевом.

На видео из нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика нардеп предлагает полицейскому "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским. Также Трухин, по словам журналистов, трижды отказывался проходить тест на алкодрагере, и предлагал полицейским взятку в размере "150 тысяч".

Глава монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа".

Напомним, в августе прошлого года более 30 СМИ убрали новость о пьяном ДТП с участием нардепа Трухина, в котором пострадали шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.