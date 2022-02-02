"ЄС" вимагає відставки голови МВС та директора ДБР через скандал з Трухіним

У політсилі Порошенка назвали президента Зеленського відповідальним за дії парламентаря від "Слуги народу" та бездіяльність правоохоронних органів.

Парламентська фракція "Європейська солідарність" вимагає відставки міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова після публікації журналістами видання "Українська правда" відео з місця ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Про це йдеться в заяві фракції, оприлюдненій в Facebook депутаткою Іриною Геращенко.

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Всю відповідальність за бездіяльність МВС та ДБР під час розслідування скандальної ДТП за участю народного депутата "ЄС" поклала на президента Зеленського. Йому також радять "іти геть".

"Ми вимагаємо відставки Міністра ВС, який покривав злочин, керівника ДБР , який спустив розслідування на гальма. Ми вимагаємо негайного порушене кримінальної справи за фактом ДТП і корупції пана Трухіна, цю справу має вести НАБУ. А сам Трухін має негайно скласти мандат і не ганьбити ВР. Та і Зеленському варто іти геть, разом з тими, кого він привів до влади", — йдеться в заяві політичної сили.

[ + – ] Заява фракції "ЄС"

Також "ЄС" пропонує створити тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді для розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних органів.

Відповідальним за дії Трухіна, який вчинив ДТП та на місці злочину намагався дати хабаря в розмірі 150 тисяч поліцейським, в "ЄС" також вважають Зеленського, який привів його в парламент.

Розслідування журналістів обставин ДТП показало "повну моральну деградацію президента Зеленського, партії "Слуга народу", керівництва МВС , ДБР, ГПУ", заявляють в "ЄС". Адже вони за півроку після злочину не спромоглися провести розслідування, знищували фактаж і докази злочину, зачищали інформаційний простір, знімаючи з сайтів і медіа всю інформацію про подію, покриваючи свого однопартійця.

Нагадаємо, 1 лютого "Українська правда" опублікувала розслідування обставин ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, яка трапилася 23 серпня під Києвом.

На відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика нардеп пропонує поліцейському "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським. Також Трухін, за словами журналістів, тричі відмовлявся проходити тест на алкодрагері, і пропонував поліцейським хабар в розмірі "150 тисяч".

Очільник монобільшості у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу".

Нагадаємо, в серпні минулого року більше 30 ЗМІ прибрали новину про п'яну ДТП за участі нардепа Трухін, в якій постраждали шестеро людей, серед яких двоє неповнолітніх, глава комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.