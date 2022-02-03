"Двоюрідний брат": шахрай під виглядом родича голови МВС торгував посадами у відомстві

Ціна позиції директора департаменту складала 60 тисяч доларів. Охочі попрацювати в МВС уже віддали аферистові аванс.

Департамент внутрішньої безпеки МВС затримав шахрая, який виманював гроші у громадян, обіцяючи влаштувати їх на високі посади в МВС. Для цього він розповідав своїм жертвам про родинні зв'язки з головою відомства Денисом Монастирським, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Згідно з легендою афериста, він був двоюрідним братом міністра внутрішніх справ і міг без жодних проблем забезпечити всім охочим високі посади за $60 тисяч.

Насправді "родичем" міністра виявився 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Чоловік зареєстрований як приватний підприємець-тваринник і через бізнес іноді буває в столиці. Там він і пропонував охочим "працевлаштуватися" на держслужбу.

Крім того, слідство з'ясувало, що чоловік організував підробку оперативних талонів правоохоронних органів — документів, які дають імунітет від перевірки автомобіля поліцією.

Оперативникам вдалося взяти шахрая "на гарячому" — під час отримання авансу $10 тисяч від того, хто бажає влаштуватися в МВС. Наразі стосовно чоловіка зареєстровано кримінальні провадження за фактами зловживання впливом та підробкою документів згідно з ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 358 КК України. Ведеться слідство.

Нагадаємо, партія "Європейська солідарність" вимагає відставки голови МВС та директора ДБР через скандал з нардепом Олександром Трухіним. У політсилі Порошенка назвали президента Зеленського відповідальним за дії парламентарія від "Слуги народу" та бездіяльність правоохоронних органів.

Раніше Фокус розповідав про те, що МВС повідомило про заворушення, що плануються в Києві, за участю 1500 "тітушок" і підпалом шин. Організатори "мітингів", за словами голови МВС, заздалегідь підготували бутафорську кров для "картинки" на українському телебаченні, а зіткнення з правоохоронцями мали відбутися у кількох областях.