$2,5 млн за місце в Раді: керівник партії "Наш край" вийшов на волю за рішенням суду

Прокурори вимагали обрати Олександру Мазарчуку запобіжний захід у вигляді арешту з внесенням застави в 36 млн гривень, проте столичний суд відпустив політика на свободу під особисте зобов'язання.

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з топкерівників політичної партії "Наш край" Олександра Мазарчука, якого підозрюють у здирстві $2,5 млн. Про це інформує пресслужба політсили.

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На офіційному сайті партії "Наш край" сказано, що Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання сторони обвинувачення та відпустив Олександра Мазарчука під особисте зобов'язання. Прокурори, зі свого боку, наполягали на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 36 млн гривень.

У "Нашому краї" стверджують, що правоохоронці сфальшували провадження щодо Олександра Мазарчука, якого звинувачують у вимаганні в підприємця $2,5 млн в обмін на внесення його до прохідної частини списку політичної партії на наступних парламентських виборах. Політсила також вимагає негайного закриття справи щодо одного з топкерівників та наполягає, щоб силовики офіційно перепросили.

Представниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, спілкуючись із журналістами "Української правди", повідомила, що суддя Печерського райсуду визнав підозру у шахрайстві та зловживанні впливом обґрунтованим. Адвокати Олександра Мазарчука, за її словами, клопотали, щоб Феміда не відправляла обвинуваченого під варту через його тяжкий стан здоров'я та необхідність постійного медичного догляду.

Максимець зазначила, що слідчий суддя, вивчивши аргументи з обох сторін, вирішив відпустити одного з керівників партії "Наш край" під особисте зобов'язання та зобов'язав його здати на зберігання закордонний паспорт. Окрім цього, Олександру Мазарчуку заборонили без дозволу слідчого чи прокурора виїжджати за межі Києва, а також зустрічатися з іншими фігурантами кримінального провадження.

Представниця прокуратури також додала, що сторона звинувачення оскаржуватиме рішення Печерського суду.

Нагадаємо, 9 червня Офіс Генпрокурора повідомив про затримання співголови партії "Наш край". Політика звинувачували у здирстві $2,5 млн в обмін на внесення підприємця до прохідної частини партійного списку на парламентських виборах.

Також повідомляли, що МВС викрило шахрая, який під виглядом родича голови міністерства продавав посади в силовому відомстві.