Мы выкинем россиян из Украины, но нам нужна дальнобойная артиллерия, — ОП (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, если Украина полностью не освободит свои территории — россияне время от рвемени будут начинать новые войны.

Украинские военнослужащие с ограниченными ресурсами продолжают сдерживать подразделения ВС РФ, а для деоккупации территорий Украине необходимо дальнобойное вооружение. Об этом в видеообращении заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Ролик, по его словам, был записан в Херсонской области в нескольких километрах от позиций оккупационных войск.

Подоляк заверил, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают сдерживать агрессора на этом направлении. Однако, успешное контрнаступление и последующая деоккупация регионов зависят от наличия дальнобойного вооружения, в котором нуждается украинская армия.

"Наши ребята на местах, настроение боевое. Даже с ограниченными ресурсами оттесняем врага. Не хватает одного — дальнобойного оружия. В любом случае мы выкинем россиян с юга Украины. С Россией нельзя будет договориться. Она зашла сюда не воевать за что-то, она зашла сюда уничтожать все. Это и есть сущность "русского мира", — продолжил Подоляк в видеообращении.

Советник главы ОП предупредил, что если Украина полностью не деоккупировает свои территории — россияне время от времени будут начинать новые войны с целью разрушить нашу инфраструктуру. Подоляк заверил, ВСУ будут освобождать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области и Киев рассчитывает на получение современного вооружения, максимальная дальность применения которого составляет 70-100 километров.

[ + – ] ВСУ необходимо дальнобойное вооружение для деоккупации областей

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что Украина будет воевать до тех пор, пока армия России не капитулирует. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, украинцы вынуждены платить высокую цену за вторжение ВС РФ, поскольку во время войны гибнет золотой фонд страны.

Также Михаил Подоляк рассказывал, что ВСУ имеют преимущество в ходе прямого боестолкновения с оккупантами.