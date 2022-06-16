Ми викинемо росіян з України, але нам потрібна далекобійна артилерія — ОП (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, якщо Україна повністю не звільнить свої території — росіяни час від часу розпочинатимуть нові війни.

Українські військовослужбовці з обмеженими ресурсами продовжують стримувати підрозділи ЗС РФ, а для деокупації територій Україні потрібне далекобійне озброєння. Про це у відеозверненні заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Ролик, за його словами, був записаний у Херсонській області за кілька кілометрів від позицій окупаційних військ.

Подоляк запевнив, що підрозділи Збройних сил України продовжують стримувати агресора на цьому напрямі. Проте, успішний контрнаступ і подальша деокупація регіонів залежать від наявності далекобійного озброєння, якого потребує українська армія.

"Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтісняємо ворога. Бракує одного — далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо росіян із півдня України. З Росією не можна буде домовитися. Вона зайшла сюди не воювати за щось, вона зайшла сюди знищувати все, що є сутністю "русского мира", — продовжив Подоляк у відеозверненні.

Радник голови ОП попередив, що якщо Україна повністю не деокупує свої території — росіяни час від часу розпочинатимуть нові війни з метою зруйнувати нашу інфраструктуру. Подоляк запевнив, ЗСУ звільнятимуть Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області й Київ розраховує на отримання сучасного озброєння, максимальна дальність застосування якого становить 70-100 кілометрів.

[ + – ] ЗСУ потрібне далекобійне озброєння для деокупації областей

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявляли, що Україна воюватиме доти, доки армія Росії не капітулює. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, українці змушені платити високу ціну за вторгнення ЗС РФ, бо під час війни гине золотий фонд країни.

Також Михайло Подоляк розповідав, що ЗСУ мають перевагу в процесі прямого бойового зіткнення з окупантами.