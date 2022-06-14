Росія погано воює в містах, — Подоляк про те, в чому перевага української армії

Радник голови ОП заявив, що перевага ЗС РФ в артилерії змушує українське командування вести міські бої, де є більші можливості для маневру.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перевага ЗС РФ в артилерії змушує українське командування вести вуличні бої, де ворог погано воює. Про це він повідомив в інтерв'ю The New York Times.

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Зараз перевага російських військ в артилерії в битві за Донбас змушує вести бої, де піхота має більше можливостей для маневру — це міська забудова. Відповідаючи на запитання журналістів, чому ЗСУ не відступає від Сєвєродонецька, а веде запеклі вуличні бої, Подоляк заявив, що там ЗСУ мають успіхи.

"Росіяни погано воюють у містах, у них можна і маневрувати, і знаходити укриття, і мінімізувати втрати. Ви зможете чинити опір довше та завдати росіянам значних втрат", — підкреслив радник голови ОП.

Також Подоляк окреслив перемогу України завданням військової поразки військам РФ у достатній кількості. Достатнім, щоб у Москві відійшли від експансіоністської політики, і там розпочалася трансформація політичної системи.

Нагадаємо, Михайло Подоляк озвучив необхідну кількість зброї для видворення РФ із України. Також він заявив, що Україна воюватиме до капітуляції Росії.