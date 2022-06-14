Россия плохо воюет в городах, — Подоляк о том, в чем преимущество украинской армии

Советник главы ОП заявил, что превосходство ВС РФ в артиллерии заставляет украинское командование вести городские бои, где есть больше возможностей для маневра.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что преимущество ВС РФ в артиллерии заставляет украинское командование вести уличные бои, где враг плохо воюет. Об этом он сообщил в интервью для The New York Times.

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На данный момент превосходство российских войск в артиллерии в битве за Донбасс вынуждает вести бои, где у пехоты есть больше возможностей для маневра — это городская застройка. Отвечая на вопрос журналистов, почему ВСУ не отступает от Северодонецка, а ведет ожесточенные уличные бои, Подоляк заявил, что там ВСУ имеют успехи.

"Русские плохо воюют в городах, в них можно и маневрировать, и находить укрытия, и минимизировать потери. Вы сможете сопротивляться дольше и нанести русским значительные потери", — подчеркнул советник главы ОП.

Также Подоляк очертил победу Украины нанесением военного поражения войскам РФ в достаточных количествах. Достаточным, чтобы в Москве отошли от экспансионистской политики, и там началась трансформация политической системы.

Напомним, Михаил Подоляк озвучил необходимое количество оружия для выдворения РФ из Украины. Также он заявил, что Украина будет воевать до капитуляции России.