Украины, какой она была до войны, больше никогда не будет, — Арестович

По мнению советника главы ОП, Украина будущего рискует лишиться части территорий и многих граждан, поэтому нужно перестроить экономику, сменить образ жизни и решить, какую страну украинцы хотят построить.

Большинство украинцев воюют за то, чтобы страна стала такой, какой она была до февральского вторжения российских войск, но это невозможно, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Большинство из нас воюет за то, чтобы вернуться в 23 февраля. Чтобы все было по-старому, по доброму и находятся в психологическом ожидании, что возвращение территории будет означать возвращение довоенного уклада жизни, — отметил Арестович. — То есть, воюем за заведомо невыполнимую цель. В то время, как воевать нужно не за Старую Украину, а за Новую".

По мнению чиновника, Украина будущего "даже чисто материалистически" имеет шансы потерять часть территорий и множества граждан, которые не захотят возвращаться из-за границы. Поэтому от оставшихся в стране требуется осмыслить новую реальность, контуры и назначение Новой Украины.

Арестович уверен, что ради ее выживания потребуется полная перестройка экономического уклада и системы национальной безопасности. Украинцам же придется пересмотреть жизненные стратегии и сменить образ жизни.

Четыре базовых проекта Украины по версии Арестовича

Советник главы АП подчеркнул, что существуют четыре базовых проекта Украины:

российский, — который отобрал часть украинской территории;

советский, — возможно, попытается легитимизировать эти завоевания;

националистический — мечтает сделать из Украины Анти-Россию;

еврооптимистический, — который изображает, что "пипеточная помощь Запада — это и есть высшая мудрость Европы".

"Советский и российский проекты принесли сюда кровь и мучения, националистический хочет впутать нас в сложные, контрзависимые (которые хуже зависимых) отношения с первыми двумя, — отметил Алексей Арестович. — А еврооптимисты просто откровенно врут, делая вид, что не замечают, что Европа отнюдь не настроена радикально бороться здесь с советским и российским до полной победы над ними".

Арестович предупредил, что военные действия могут закончиться довольно скоро, Украина может даже вернуть все оккупированные территории, но окончательная победа будет лишь после того, как украинцы решат, какую страну они строят.

Чиновник напомнил о своей концепции пятого проекта, который предполагает создание страны, представляющей собой большой творческий хаб, привлекающий людей, ищущих лучшие возможности для творчества, а также обеспечивающий единство в разнообразии культур.

Напомним, ранее высказывания Алексея Арестовича о больших и малых культурах раскритиковали многие лидеры общественного мнения. К примеру, литератор Андрей Любка назвал их идеологическим бредом, который используется россиянами для русификации и порабощения других народов.