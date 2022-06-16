України, якою вона була до війни, більше ніколи не буде, — Арестович

На думку радника голови ОП, Україна майбутнього ризикує позбутися частини територій і багатьох громадян, тому потрібно перебудувати економіку, змінити спосіб життя та вирішити, яку країну українці хочуть збудувати.

Більшість українців воюють за те, щоб країна стала такою, якою вона була до лютневого вторгнення російських військ, але це неможливо, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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"Більшість із нас воює за те, щоб повернутися у 23 лютого. Щоб все було по-старому, по доброму, і перебувають у психологічному очікуванні, що повернення території означатиме повернення довоєнного способу життя, — зазначив Арестович. — Тобто воюємо за свідомо нездійсненну мету. Тоді як воювати треба не за Стару Україну, а за Нову".

На думку чиновника, Україна майбутнього "навіть суто матеріалістично" має шанси втратити частину територій і безліч громадян, які не захочуть повертатися з-за кордону. Тому тим, хто залишився в країні, потрібно осмислити нову реальність, контури та призначення Нової України.

Арестович упевнений, що заради її виживання буде потрібна повна розбудова економічного укладу та системи національної безпеки. Українцям же доведеться переглянути життєві стратегії та змінити спосіб життя.

Чотири базові проєкти України за версією Арестовича

Радник голови АП наголосив, що існують чотири базові проєкти України:

російський — який відібрав частину української території;

радянський — можливо, спробує легітимізувати ці завоювання;

націоналістичний — мріє зробити з України Анти-Росію;

єврооптимістичний — зображує, що "піпеткова допомога Заходу — це і є найвища мудрість Європи".

"Радянський і російський проєкти принесли сюди кров і муки, націоналістичний хоче вплутати нас у складні, контрзалежні (які гірше за залежні) відносини з першими двома, — зазначив Олексій Арестович. — А єврооптимісти просто відверто брешуть, вдаючи, що не помічають, що Європа аж ніяк не налаштована радикально боротися тут із радянським і російським до повної перемоги над ними".

Арестович попередив, що воєнні дії можуть закінчитися досить скоро, Україна може навіть повернути всі окуповані території, але остаточна перемога буде лише після того, як українці вирішать, яку країну вони будують.

Чиновник нагадав про свою концепцію п'ятого проєкту, який передбачає створення країни, що є великим творчим хабом, що приваблює людей, які шукають кращі можливості для творчості, а також забезпечує єдність у різноманітності культур.

Нагадаємо, раніше висловлювання Олексія Арестовича про великі та малі культури розкритикували багато лідерів громадської думки. Наприклад, літератор Андрій Любка назвав їх ідеологічним маренням, яке використовується росіянами для русифікації та поневолення інших народів.