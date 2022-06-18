Заявка Украины на вступление в ЕС может разозлить Путина, - CNN

Даже если Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, пройдут годы, а может и десятилетия, пока она сможет стать полноценным членом Евросоюза.

Почти через 4 месяца после вторжения России в Украину, Еврокомиссия заявила, что нашу страну следует рассматривать как кандидата на вступление в ЕС. Но теперь все 27 стран, которые входят в Евросоюз должны решить согласны они или нет с мнением Еврокомиссии. Хотя большинство европейских стран поддерживают Украину, не факт, что желание нашей страны присоединится к европейскому сообществу станет реальностью. В то же время ранее Россия заявляла, что вступление в ЕС Украины будет равнозначно вступлению в НАТО, и против этого утверждения труднее возразить сейчас, когда ЕС становится откровенно геополитической организацией, пишет CNN.

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Вопрос о том, следует ли Украине вступать в ЕС и как на это отреагирует Россия, был спорным в течение многих лет. Хотя многие страны ЕС поддерживают Украину и ее стремление стать членов Евросоюза, далеко не факт, что желание политической элиты страны станет реальностью.

По политическим и процедурным причинам возможно, что ЕС в конечном итоге решит, что еще не время Украине становится челнов европейского сообщества. И даже если бы они согласились с мнением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Украине нужно дать статус кандидата в члены ЕС, могут пройти годы, а может даже десятки лет, прежде, чем это случится. И вот почему.

Процесс вступления в ЕС

Процесс выступления в ЕС кажется достаточно простым. Страна, желающая это сделать, подает заявку на вступление, Еврокомиссия выносит свое решение и далее государства-члены ЕС должны решить нужен ли им еще один сосед в организации. И даже если все страны согласятся с рекомендациями Еврокомиссии, Украине все равно нужно выполнить ряд условий, прежде чем начнутся переговоры о вступлении в ЕС.

Но внутри ЕС, несмотря на поддержку нашей страны в войне против России, нет единого мнения касательно начала процесса вступления Украины в Евросоюз, ведь как минимум наше государство находится в состоянии войны.

Реакция стран ЕС

Есть государства, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, которые годами ждут присоединения к организации из-за внутренней политической нестабильности и не выполнения разных условий. Поэтому начало процесса вступления в ЕС страны, которая сейчас воюет, может вызвать вопросы у стран, чьи заявки на объединение с ЕС до сих пор не имеют положительного результата.

Существуют также опасения, что Украине еще далеко до выполнения всех необходимых условий для принятия в ЕС. Например, согласно Индексу восприятия коррупции за 2021 год, Украина занимает 122-е место в списке из 180 стран. Для сравнения, Россия занимает там 136-е место.

Автор статьи, считает, что часть территорий Украины, которые уже оккупированы Россией, могут оставаться такими еще долго после окончания войны. Поэтому, по его мнению, трудно предсказать, как будут развиваться события в нашей стране в ближайшие годы. В тоже время, как пишет СNN, некоторые чиновники ЕС выражают опасения касательно того, какая будет ситуация в Украине с правами человека и верховенством закона. Также некоторые страны ЕС уже опасаются того, что, присоединившись к организации, в Украину нужно будет вливать огромные средства для ее восстановления.

Что касается самого процесса вступления в ЕС, то насколько он будет долгим зависит от того, в каком состоянии будет наша страна после окончания войны. Украине нужно будет выполнить много требований и это может занять длительное время. Срок, который проходит после получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, до самого вступления в Евросоюз, составляет в среднем 4 года и 10 месяцев.

Реакция России

Но как отреагирует на такой шаг Украины РФ? В Москве заявили, что рекомендация Еврокомиссии требует повышенного внимания.

"Мы все знаем об усилении Европы и о дискуссиях об усилении оборонной составляющей ЕС", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Россия заявляла, что вступление Украины в ЕС будет равнозначно вступлению в НАТО, и против этого утверждения труднее возразить сейчас, когда ЕС становится столь откровенно геополитической организацией, пишет CNN.

Учитывая, что РФ уже очень резко отреагировала на возможное вступление членов ЕС, Финляндии и Швеции, в НАТО, шаг Украины на вступление в организацию, которая связана с западным военным блоком, Путин может расценить как акт агрессии. Даже если все произойдет так, как хочет Киев, то вступление в ЕС случится очень нескоро, резюмирует автор статьи.

Фокус уже писал о том, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал список шагов, которые Украине необходимо сделать, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

Также Фокус писал о том, что Путин оправдал полномасштабное вторжение России в Украину. Он считает, что таким образом россияне отстаивают право своей страны на свободное и безопасное развитие.