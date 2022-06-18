Заявка України на вступ в ЄС може розізлити Путіна, — CNN

Навіть якщо Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС, пройдуть роки, а може й десятиліття, допоки вона зможе стати повноцінним членом Євросоюзу.

Майже через 4 місяці після вторгнення Росії в Україну Єврокомісія заявила, що нашу країну слід розглядати як кандидата на вступ до ЄС. Але тепер усі 27 країн, які входять до Євросоюзу, мають вирішити згодні вони чи ні з думкою Єврокомісії. Хоча більшість європейських країн підтримують Україну, не факт, що бажання нашої країни долучиться до європейської спільноти стане реальністю. Водночас раніше Росія заявляла, що вступ до ЄС України буде рівнозначним вступу до НАТО, і проти цього твердження важче виступити зараз, коли ЄС стає відверто геополітичною організацією, пише CNN.

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Питання про те, чи слід Україні вступати до ЄС і як на це відреагує Росія, було спірним багато років. Хоча багато країн ЄС підтримують Україну та її прагнення стати членами Євросоюзу, далеко не факт, що бажання політичної еліти країни стане реальністю.

З політичних та процедурних причин можливо, що ЄС зрештою вирішить, що ще не час Україні стати човном європейської спільноти. І навіть якби вони погодилися з думкою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що Україні потрібно надати статус кандидата в члени ЄС, можуть пройти роки, а може навіть десятки років, перш ніж це станеться. І ось чому.

Процес вступу до ЄС

Процес вступу в ЄС видається досить простим. Країна, яка бажає це зробити, подає заявку на вступ, Єврокомісія виносить своє рішення і далі держави-члени повинні вирішити, чи потрібен їм ще один сусід в організації. І навіть якщо всі країни погодяться з рекомендаціями Єврокомісії, Україні все одно потрібно виконати низку умов, перш ніж розпочнуться переговори щодо вступу до ЄС.

Але всередині ЄС, попри підтримку нашої країни у війні проти Росії, немає єдиної думки щодо початку процесу вступу України до Євросоюзу, адже як мінімум наша держава перебуває у стані війни.

Реакція країн ЄС

Є держави, які є кандидатами на вступ до ЄС та роками чекають на приєднання до організації через внутрішню політичну нестабільність та невиконання різних умов. Тому початок процесу вступу до ЄС країни, яка зараз воює, може спричинити питання у країн, чиї заявки на об'єднання з ЄС досі не мають позитивного результату.

Існують також побоювання, що Україна ще далека до виконання всіх необхідних умов для прийняття в ЄС. Наприклад, згідно з Індексом сприйняття корупції за 2021 рік, Україна посідає 122 місце у списку зі 180 країн. Для порівняння, Росія посідає там 136 місце.

Автор статті вважає, що частина територій України, які вже окуповані Росією, можуть залишатися такими ще довго після закінчення війни. Тому, на його думку, важко передбачити, як розвиватимуться події у нашій країні найближчими роками. Водночас, як пише СNN, деякі чиновники ЄС висловлюють побоювання щодо того, якою буде ситуація в Україні з правами людини та верховенством закону. Також деякі країни ЄС уже побоюються, що, приєднавшись до організації, в Україну потрібно буде вливати величезні кошти на її відновлення.

Щодо самого процесу вступу до ЄС, то наскільки він буде довгим, залежить від того, в якому стані буде наша країна після закінчення війни. Україні потрібно буде виконати багато вимог, і це може тривати тривалий час. Термін, який проходить після отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, до вступу до Євросоюзу, становить у середньому 4 роки та 10 місяців.

Реакція Росії

Але як відреагує на такий крок України РФ? У Москві заявили, що рекомендація Єврокомісії потребує підвищеної уваги.

"Ми всі знаємо про посилення Європи та про дискусії про посилення оборонної складової ЄС", — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше Росія заявляла, що вступ України до ЄС буде рівнозначним вступу до НАТО, і проти цього твердження важче виступити зараз, коли ЄС стає настільки відверто геополітичною організацією, пише CNN.

З огляду на те, що РФ вже дуже різко відреагувала на можливий вступ членів ЄС, Фінляндії та Швеції, до НАТО, крок України на вступ до організації, яка пов'язана із західним військовим блоком, Путін може розцінити як акт агресії. Навіть якщо все станеться так, як хоче Київ, вступ до ЄС станеться дуже нескоро, резюмує автор статті.

Фокус уже писав про те, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив список кроків, які Україні необхідно зробити, щоб розпочати переговори щодо вступу до ЄС.

Також Фокус писав про те, що Путін виправдав повномасштабне вторгнення Росії до України. Він вважає, що так росіяни відстоюють право своєї країни на вільний та безпечний розвиток.