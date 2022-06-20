"Боится искры демократии": Шольц рассказал, почему Путин хочет развала НАТО и ЕС

Канцлер ФРГ призвал Путина принять тот факт, что Украина сближается с ЕС, а по соседству с Россией будет больше демократических и правовых государств. В ответ на это спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что "пару раз немецкие искры распространялись".

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент России Владимир Путин боится, что "искра демократии" распространится на его страну. Поэтому он много лет проводит политику, нацеленную на развал НАТО и ЕС и хочет вернуться к политике зон влияния. Об этом Шольц заявил в интервью изданию Muenchner Merkur.

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"Владимир Путин, похоже, боится, что искра демократии распространится на его страну. Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет разделенной Европы и возврата к политике зон влияния. Он не сможет этого сделать", — сказал он.

Олаф Шольц призвал Путина принять тот факт, что Украина сближается с Европейским Союзом и что по соседству с Россией существует сообщество демократий и правовых государств, которые становятся все ближе друг к другу.

Он также добавил, что мир в Украине на условиях России неприемлем. Поэтому Германия будет поддерживать нашу страну по мере своих возможностей в финансовом, гуманитарном и военном вопросах.

Канцлер Германии также предупредил, что рост цен на энергоносители, вероятно, будет продолжаться еще долгое время, и отверг утверждение России о том, что она сократила потоки газа из-за отсутствия необходимых запасных частей из-за санкций.

Что ответили в России на слова Шольца?

На заявления Олафа Шольца отреагировала представительница МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что на Россию "пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим".

Напомним, 16 июня Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину с официальным визитом. Тогда европейские лидеры обсудили с Владимиром Зеленским новый пакет санкций против РФ, военную помощь, предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и переговоры с РФ.

Ранее, 15 июня СМИ сообщали, что Шольц запретил национализировать немецкий филиал "Газпрома", чтобы не злить Путина и избежать проблем с поставками газа в страну. Правительство ФРГ предоставит кредит Gazprom Germania в размере 10,4 млрд долларов и переименует компанию в Securing Energy for Europe GmbH.