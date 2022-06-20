"Боїться іскри демократії": Шольц розповів, чому Путін хоче розвалу НАТО та ЄС

Канцлер ФРН закликав Путіна прийняти той факт, що Україна зближується з ЄС, а по сусідству з Росією буде більше демократичних та правових держав. У відповідь на це речниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що "кілька разів німецькі іскри поширювалися".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент Росії Володимир Путін боїться, що "іскра демократії" пошириться на його країну. Тому він багато років проводить політику, націлену на розвал НАТО та ЄС та хоче повернутися до політики зон впливу. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Muenchner Merkur.

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"Володимир Путін, схоже, боїться, що іскра демократії пошириться на його країну. Ось чому він уже багато років проводить політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС. Він хоче розділеної Європи та повернення до політики зон впливу. Він не зможе цього зробити", — сказав він.

Олаф Шольц закликав Путіна прийняти той факт, що Україна зближується з Європейським Союзом і що по сусідству з Росією існує спільнота демократій та правових держав, які стають дедалі ближчими.

Він також додав, що мир в Україні на умовах Росії є неприйнятним. Тому Німеччина підтримуватиме нашу країну у міру своїх можливостей у фінансовому, гуманітарному та військовому питаннях.

Канцлер Німеччини також попередив, що зростання цін на енергоносії, ймовірно, триватиме ще довгий час, і відкинув твердження Росії про те, що вона скоротила потоки газу через відсутність необхідних запасних частин через санкції.

Що відповіли у Росії на слова Шольца?

На заяви Олафа Шольца відреагувала представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона заявила, що на Росію "кілька разів німецькі іскри поширювалися. Більше пожеж не допустимо".

Нагадаємо, 16 червня Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до України з офіційним візитом. Тоді європейські лідери обговорили з Володимиром Зеленським новий пакет санкцій проти РФ, військову допомогу, надання Україні статусу кандидата в ЄС та переговори з РФ.

Раніше, 15 червня ЗМІ повідомляли, що Шольц заборонив націоналізувати німецьку філію "Газпрому", щоб не злити Путіна та уникнути проблем із постачанням газу до країни. Уряд ФРН надасть кредит Gazprom Germania у розмірі 10,4 млрд доларів і перейменує компанію на Securing Energy for Europe GmbH.