Шольц заборонив націоналізувати німецьку філію "Газпрому", щоб не злити Путіна, — ЗМІ

Уряд ФРН надасть кредит Gazprom Germania у розмірі 10,4 млрд доларів і перейменує компанію Securing Energy for Europe GmbH.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від повної націоналізації німецької "дочки" російської компанії "Газпром", щоб не "розлютити" президента РФ Володимира Путіна й уникнути проблем із постачанням газу в країну. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела.

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За даними співрозмовників журналістів, міністр економіки ФРН Роберт Хабек виступав за повну націоналізацію компанії Gazprom Germania, проте Шольц відмовився від цієї ідеї, оскільки був стурбований, що такий крок "може роздратувати президента Росії Володимира Путіна" та спровокувати кризу постачання газу.

У зв'язку з цим уряд ФРН виділить близько 10,4 млрд доларів для "порятунку" колишнього підрозділу "Газпрому", який у квітні було передано під контроль німецького енергетичного регулятора Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA). Відповідно до умов цієї допомоги, державний банк Німеччини KfW Group надасть кредит, частина якого може бути перетворена на пряму частку в межах нового формату довірчого управління компанією.

Зазначений кредит піде на стабілізацію фінансового стану Gazprom Germania та забезпечення безпеки постачання блакитного палива після того, як РФ обмежила його у відповідь на переведення компанії під контроль уряду ФРН.

Очікується, що такий вид управління буде продовжено після кінця вересня, коли його термін мав закінчитися, а назва компанії зміниться з Gazprom Germania на Securing Energy for Europe GmbH.

Нагадаємо, нещодавно німецькі ЗМІ повідомили, що уряд Олафа Шольца спеціально сповільнює постачання Україні важкого озброєння, оскільки побоюється перемоги ЗСУ та їхнього переходу через російський кордон.

Також ми писали, що, незважаючи на військову агресію, ФРН стала одним із найбільших імпортерів російського палива у світі.