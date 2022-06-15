Шольц запретил национализировать немецкий филиал "Газпрома", чтобы не злить Путина, — СМИ

Правительство ФРГ предоставит кредит Gazprom Germania в размере 10,4 млрд долларов и переименует компанию в Securing Energy for Europe GmbH.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от полной национализации немецкой "дочки" российской компании "Газпром", чтобы не "разозлить" президента РФ Владимира Путина и избежать проблем с поставками газа в страну. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным собеседников журналистов, министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступал за полную национализацию компании Gazprom Germania, однако Шольц отказался от этой идеи, так как был обеспокоен, что такой шаг "может разозлить президента России Владимира Путина" и спровоцировать кризис поставок газа.

В связи с этим правительство ФРГ выделит около 10,4 млрд долларов для "спасения" бывшего подразделения "Газпрома", которое в апреле было передано под контроль немецкого энергетического регулятора Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA). Согласно условиям этой помощи, государственный банк Германии KfW Group предоставит кредит, часть которого может быть превращена в прямую долю в рамках нового формата доверительного управления компанией.

Указанный кредит пойдет на стабилизацию финансового состояния Gazprom Germania и обеспечения безопасности поставок голубого топлива после того, как РФ ограничила их в ответ на перевод компании под контроль правительства ФРГ

Ожидается что такой вид управления будет продлен после конца сентября, когда его срок должен был истечь, а название компании изменится с Gazprom Germania на Securing Energy for Europe GmbH.

Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что правительство Олафа Шольца специально замедляет поставки Украине тяжелого вооружения, так как опасается победы ВСУ и их перехода через российскую границу.

Также мы писали, что, несмотря на военную агрессию, ФРГ стала одним из крупнейших импортеров российского топлива в мире.