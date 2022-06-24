Арахамия призвал оставить Россию без евро и долларов после разоблачения Деркача с сетью ГРУ

По словам главы фракции "Слуга народа", российская разведка для осуществления своих преступлений в Украине использовала не рубли, а американскую валюту, из-за что США должны усилить санкции.

Разоблачение агентурной сети Главного разведуправления Генштаба РФ, в состав которой входил действующий нардеп Андрей Деркач, должно войти в основу самых жестких санкций в отношении России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, Служба безопасности Украины в ходе спецоперации установила, что агентурная сеть ГРУ, в составе которой был нардеп Андрей Деркач, использовала американские доллары для осуществления подрывной деятельности в нашей стране.

Арахамия утверждает, что речь идет о нескольких миллионах, которые выделялись Россией для создания частных охранных фирм под кураторством российских разведчиков.

"Эти факты подтверждают не только то, что Россия является спонсором терроризма, но и то, что для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому ненужные рубли, а доллары США. То есть, превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов", — подчеркнул Арахамия и добавил, что на основании этих фактов РФ должна лишиться возможности получать, хранить и перечислять как американскую, так и европейскую валюты.

Глава фракции "Слуга народа" уверяет, что Москва использует доллары и евро в качестве инструмента финансирования преступлений, а не для развития экономики и создания каких-либо благ.

[ + – ] Арахамия призвал оставить Россию без долларов и евро после разоблачения сети ГРУ в Украине

Напомним, 24 июня СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети ГРУ РФ, в состав которой входил украинский нардеп Андрей Деркач. По данным ведомства, парламентарий получат от России $3-4 миллиона раз в несколько месяцев для осуществления плана по захвату власти в Украине.

Также сообщалось, что нардеп Андрей Деркач попал под санкции СНБО. Ограничения также были введены в отношении медиаресурсов, которые контролировал парламентарий. Помимо этого, против Андрея Деркача санкции вводили США за вмешательство в президентские выборы.