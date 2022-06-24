Арахамія закликав залишити Росію без євро та доларів після викриття Деркача з мережею ГРУ

За словами голови фракції "Слуга народу", російська розвідка для здійснення своїх злочинів в Україні використала не рублі, а американську валюту, через що США мають посилити санкції.

Викриття агентурної мережі Головного розвідуправління Генштабу РФ, до складу якої входив чинний нардеп Андрій Деркач, має увійти в основу найжорсткіших санкцій проти Росії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За його словами, Служба безпеки України в процесі спецоперації встановила, що агентурна мережа ГРУ, у складі якої був нардеп Андрій Деркач, використала американські долари для підривної діяльності в нашій країні.

Арахамія стверджує, що йдеться про кілька мільйонів, які виділялися Росією для створення приватних охоронних фірм під кураторством російських розвідників.

"Ці факти підтверджують не тільки те, що Росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує не свої нікому непотрібні рублі, а долари США. Тобто перетворює досягнення цивілізованого світу на зброю для терористів", — наголосив Арахамія і додав, що на підставі цих фактів РФ має втратити можливість отримувати, зберігати і переказувати як американську, так і європейську валюти.

Глава фракції "Слуга народу" запевняє, що Москва використовує долари та євро як інструмент фінансування злочинів, а не для розвитку економіки та створення будь-яких благ.

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Нагадаємо, 24 червня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі ГРУ РФ, до складу якої входив український нардеп Андрій Деркач. За даними відомства, парламентарій отримує від Росії $3-4 мільйони раз на кілька місяців для здійснення плану захоплення влади в Україні.

Також повідомлялося, що нардеп Андрій Деркач потрапив під санкції РНБО. Обмеження також було запроваджено щодо медіаресурсів, які контролював парламентарій. Крім цього, проти Андрія Деркача санкції запроваджували США за втручання у президентські вибори.