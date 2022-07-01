У Путина заявили, что санкции против РФ могут расцениваться как объявление войны

По словам экс-президента Дмитрия Медведева, усиление санкционного давления на Россию является актом агрессии и Москва имеет право на самооборону.

Международные санкции против России, которые были усилены после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, могут быть расценены Москвой как объявление войны. Такое заявление сделал бывший российский президент, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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По его словам, усиление санкционного давления на Россию является актом агрессии, из-за чего у Кремля есть право на осуществление самообороны.

Введение новых ограничений против Москвы в ответ на полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину Дмитрий Медведев назвал "хамской и циничной практикой, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях".

В этом контексте соратник Владимира Путина пригрозил странам Запада возможным объявлением войны.

"Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli (повод для объявления войны — ред.). В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону", — продолжил Медведев и добавил, что введение международных санкций спровоцировало создание разных правовых режимов по национальному признаку.

Экс-президент страны-агрессора также заявил, что страны Запада должны покаяться перед Россией, а в случае отказа отменить ограничения РФ сможет "прожить без них".

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Напомним, ранее Дмитрий Медведев раскритиковал Евросоюз и назвал европейских политиков "имбецилами" после того, как Брюссель официально ввел шестой пакет санкций против России.

Также экс-президент России Дмитрий Медведев угрожал началом Третьей мировой войны в случае, если Украина попытается деоккупировать Крым. По словам соратника Владимира Путина, расширение НАТО за счет Киева является угрозой для самой РФ.