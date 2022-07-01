У Путіна заявили, що санкції проти РФ можуть розцінюватися як оголошення війни

За словами експрезидента Дмитра Медведєва, посилення тиску санкцій на Росію є актом агресії і Москва має право на самооборону.

Міжнародні санкції проти Росії, посилені після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, Москва може розцінити як оголошення війни. Таку заяву зробив колишній російський президент, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

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За його словами, посилення санкційного тиску на Росію є актом агресії, через що Кремль має право на самооборону.

Введення нових обмежень проти Москви у відповідь на повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну Дмитро Медведєв назвав "хамською та цинічною практикою, незаконність яких неодноразово наголошувалась на всіх рівнях".

У цьому контексті соратник Володимира Путіна погрожував країнам Заходу можливим оголошенням війни.

"Хотів би ще раз зауважити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані і як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (привід для оголошення війни — ред.). У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну і колективну самооборону", — продовжив Медведєв і додав, що запровадження міжнародних санкцій спровокувало створення різних правових режимів за національною ознакою.

Експрезидент країни-агресора також заявив, що країни Заходу мають покаятися перед Росією, а в разі відмови скасувати обмеження РФ зможе "прожити без них".

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв розкритикував Євросоюз і назвав європейських політиків "імбецилами" після того, як Брюссель офіційно запровадив шостий пакет санкцій проти Росії.

Також експрезидент Росії Дмитро Медведєв погрожував початком Третьої світової війни у разі, якщо Україна спробує деокупувати Крим. За словами соратника Володимира Путіна, розширення НАТО завдяки Києву є загрозою для самої РФ.