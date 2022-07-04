Папа Римский анонсировал скорые визиты в Москву и Киев

В первую очередь, по словам Франциска, он планирует посетить столицу России, поскольку между Ватиканом и МИД РФ уже проходили переговоры об организации поездки.

Папа Римский Франциск не намерен идти в отставку и в ближайшее время планирует осуществить официальные визиты в Киев и Москву. Об этом понтифик рассказал в эксклюзивном интервью Reuters.

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В частности, Папа Римский опроверг слухи о своей скорой отставке и онкологию, которые ему приписывают западные СМИ. Понтифик в этом контексте пошутил и заявил, что лечащий врач ему ничего не говорил о заболевании.

Более того, Папа Римский Франциск после поездки в Канаду планирует прибыть с официальным визитом в Киев и Москву. По его словам, между государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялись переговоры об организации визита в столицу России.

Журналисты отмечают, что за всю историю ни один Папа Римский не посещал Москву, а сам Франциск неоднократно осуждал полномасштабное вторжение российских войск в Украину. В интервью понтифик намекнул, что ситуация с дипломатами изменилась и поездка в столицу России может состояться.

"Я хотел бы поехать в Украину, но сначала я хотел бы поехать в Москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я подумал, что если российский президент даст мне небольшое окно, чтобы посодействовать мирному делу. И теперь возможно, что после того, как я вернусь из Канады, возможно, что мне удастся поехать в Украину… В первую очередь я поеду в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", — добавил Франциск в интервью Reuters.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск сообщил о начале Третьей мировой войны. По словам понтифика, полномасштабный конфликт между Россией и Украиной мог быть спровоцирован.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск осудил ракетный удар ВС РФ по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, назвав его варварской атакой.