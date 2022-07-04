Папа Римський анонсував швидкі візити в Москву та Київ

Насамперед, за словами Франциска, він планує відвідати столицю Росії, оскільки між Ватиканом та МЗС РФ уже проходили переговори про організацію поїздки.

Папа Римський Франциск не має на меті йти у відставку і найближчим часом планує здійснити офіційні візити до Києва та Москви. Про це понтифік розповів в інтерв'ю Reuters.

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Зокрема, Папа Римський спростував чутки про свою швидку відставку та онкологію, які йому приписують західні ЗМІ. Понтифік у цьому контексті пожартував і заявив, що лікар йому нічого не говорив про захворювання.

Щобільше, Папа Римський Франциск після поїздки до Канади планує прибути з офіційним візитом до Києва та Москви. За його словами, між державним секретарем Ватикану П'єтро Пароліном та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відбулися переговори про організацію візиту до столиці Росії.

Журналісти зазначають, що за всю історію жоден Папа Римський не відвідував Москву, а сам Франциск неодноразово засуджував повномасштабне вторгнення російських військ до України. В інтерв'ю понтифік натякнув, що ситуація з дипломатами змінилася і поїздка в столицю Росії може відбутися.

"Я хотів би поїхати в Україну, але спочатку хотів би поїхати до Москви. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я подумав, що якщо російський президент дасть мені невелике вікно, щоб допомогти мирній справі. І тепер можливо, що після того, як я повернуся з Канади, можливо, що мені вдасться поїхати в Україну... Насамперед я поїду до Росії, щоб спробувати якось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", — додав Франциск в інтерв'ю Reuters.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск повідомив про початок Третьої світової війни. За словами понтифіка, повномасштабний конфлікт між Росією та Україною міг бути спровокований.

Також повідомлялося, що Папа Римський Франциск засудив ракетний удар ЗС РФ по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, назвавши його варварською атакою.