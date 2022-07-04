Пропаганда и газовый шантаж: Подоляк считает, что Путин уже развязал войну против Европы

По мнению советника, лидерам европейских стран, которые еще это не поняли, следует поскорее избавиться от опасных иллюзий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал в Twitter пост, в котором заявил что президент РФ Владимир Путин уже начал войну с Европой.

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По его словам, российский президент осуществляет против стран Европы газовый шантаж и кибератаки, а его действия спровоцировали рост цен и искусственный миграционный кризис.

"Каждый из этих элементов является частью большой картины: с точки зрения Путина, он уже ведет войну с Европой", — написал Подоляк.

По мнению советника, многие лидеры европейских стран это поняли, а тем, кто еще не понял, необходимо скорее прощаться с опасными иллюзиями на этот счет.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал публикации некоторых зарубежных СМИ, которые содержат пессимистические заявления относительно Украины. Советник считает, авторы подобных статей — классические пессимисты, поскольку в свое время не верили, что Киев сможет продержаться против российской армии более 72 часов.

Михаил Подоляк 3 июля прокомментировал обстрел Белгорода и отметил, что российская армия нанесла удар своими ракетами по городу, чтобы обвинить Украину в обстреле и сорвать поставки западного оружия.