Пропаганда й газовий шантаж: Подоляк вважає, що Путін уже розв'язав війну проти Європи

На думку радника, лідерам європейських країн, які ще це не зрозуміли, слід якнайшвидше позбутися небезпечних ілюзій.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк опублікував у Twitter пост, де заявив, що президент РФ Володимир Путін уже розпочав війну з Європою.

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За його словами, російський президент здійснює проти країн Європи газовий шантаж і кібератаки, а його дії спровокували зростання цін і штучну міграційну кризу.

"Кожен із цих елементів є частиною великої картини: з погляду Путіна, він уже веде війну з Європою", — написав Подоляк.

На думку радника, багато лідерів європейських країн це зрозуміли, а тим, хто ще не зрозумів, необхідно швидше прощатися з небезпечними ілюзіями щодо цього.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував публікації деяких закордонних ЗМІ, які містять песимістичні заяви щодо України. Радник вважає, що автори подібних статей — класичні песимісти, оскільки свого часу не вірили, що Київ зможе протриматися проти російської армії понад 72 години.

Михайло Подоляк 3 липня прокоментував обстріл Білгорода й зазначив, що російська армія завдала удару своїми ракетами по місту, щоб звинуватити Україну в обстрілі та зірвати постачання західної зброї.