Песимізм закордонних ЗМІ: Подоляк пояснив, чому на Заході не завжди вірять у перемогу України

На думку радника ОП, реальність відрізняється від припущень та домислів, оскільки поразка Росії — безумовна мета цивілізованого світу заради прогресивного розвитку людства.

У західних ЗМІ періодично з'являються публікації, в яких і офіційні особи, і журналісти говорять у песимістичному контексті щодо України. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Telegram висловив свою думку щодо таких публікацій, взявши за приклад статтю в CNN.

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У своїх оцінках таким публікаціям Подоляк зазначив, що деякі читачі можуть побачити в них "складні політичні ігри" або "російські інформаційні спецоперації", проте, на його погляд, все набагато банальніше.

"Є "яструби", є "голуби", а є класичні песимісти. Ось прокинувся умовний "працівник апарату" в поганому настрої, поділився за кавою ниткою з журналістом, і ось уже мільйони бачать заголовок "Все пропало, Путін перемагає", — зазначив з іронією Подоляк.

За його словами, ті ж люди, які зараз пишуть у такому ключі свого часу не вірили, що з 24 лютого Київ не протримається понад 72 години, і що Європа запровадить нафтове ембарго на експорт російської нафти, а також на підтримку України з боку НАТО важким озброєнням.

На думку радника, реальність відрізняється від припущень та домислів — уже зараз лідери західних країн одностайно впевнені в поразці Росії у цій війні.

"Те, що Путін має ганебно програти цю війну, — абсолютний консенсус лідерів цивілізованого світу. Наголошую ще раз: програш РФ — безумовна мета цивілізованого світу заради прогресивного розвитку людства, а не повернення до радянських таборів та холодних війн", — наголосив Подоляк.

Радник додав, що зараз про компроміси та поступки з боку Києва не йдеться, і це не просто політичне гасло, а конкретний військовий розрахунок. Для того, щоб повернути окуповані території Україні потрібна конкретна кількість важкої техніки для формування паритету озброєння, переконаний Подоляк.

Про що мова?

Напередодні канал СNN опублікував матеріал, під заголовком "Чиновники Байдена приватно сумніваються, що Україна зможе відвоювати всі свої території", де йшлося про те, що деякі представники Білого дому сумніваються у здатності Києва повернути окуповані за час війни території. Журналісти повідомили, що в оточенні президента США Джо Байдена йде дискусія щодо того, чи президент України Володимир Зеленський має змінити переможну риторику з урахуванням втрати територій.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк порадив російській владі знайти в собі сили дати реальну оцінку стану справ у війні та перестати займатися пропагандою у форматі "все йде за планом". Він відзначив ті жахливі втрати у живій силі та техніці, які зазнала Росія за час воєнних дій в Україні.