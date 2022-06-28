У Білому домі сумніваються, що Україна зможе повернути захоплені РФ території, — CNN

За інформацією журналістів, радники Джо Байдена розпочали внутрішню дискусію про те, як і чи має Володимир Зеленський змінити визначення української перемоги з поправкою на можливість скорочення території країни, проте тиснути на нього в цьому не збираються.

Чиновники в Білому домі сумніваються, що Україна коли-небудь зможе повернути території, захоплені Росією внаслідок повномасштабного вторгнення. Вони вважають, що це не станеться навіть із більш важким і досконалим озброєнням США та союзників. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на представників Сполучених Штатів.

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За інформацією журналістів, радники американського президента Джо Байдена розпочали внутрішню дискусію про те, чи має (і як саме) президент України Володимир Зеленський змінити визначення української перемоги з поправкою на можливе скорочення території країни.

Крім того, офіційні особи США підкреслили, що ця песимістичніша оцінка не означає, що США планують чинити тиск на Україну, щоб та погодилася на будь-які територіальні поступки Росії для закінчення війни. Також є надія, що українські військові зможуть відвоювати значні ділянки території під час імовірного контрнаступу наприкінці цього року.

Також повідомляється, що помічник конгресмена, знайомий із перебігом дискусій, розповів, що остаточна втрата захоплених регіонів України не є неминучістю. За його словами, це залежатиме від рівня підтримки країни.

"Чи зможе Україна повернути ці території, значною мірою, якщо не повністю, залежить від того, наскільки ми їх підтримуємо", — сказав інформатор.

Він зазначив, що Україна офіційно запросила в США щонайменше 48 реактивних систем залпового вогню, але на сьогодні Пентагон пообіцяв лише вісім.

Нагадаємо, 27 червня ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський звернувся за відеозв'язком до лідерів G7 і розповів їм, що хоче закінчити війну з Росією до настання зими. За його словами, бойові дії потрібно закінчити цього року, для цього лідерам "Великої сімки" потрібно докласти більше зусиль.

Німецьке видання Die Welt зазначає, що Росія на сьогодні не має сил для широкомасштабного наступу в Україні на кількох напрямках. Здійснюючи масовані ракетні удари по містах, Володимир Путін хоче продемонструвати свою військову перевагу над супротивником і приховати проблеми армії РФ.