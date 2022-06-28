В Белом Доме сомневаются, что Украина сможет вернуть захваченные РФ территории, — CNN

По информации журналистов, советники Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли Владимир Зеленский изменить определение украинской победы с поправкой на возможность сокращения территории страны, однако давить на него в этом не собираются.

Чиновники в Белом Доме сомневаются, что Украина когда-либо сможет вернуть территории, захваченные Россией в результате полномасштабного вторжения. Они считают, что это не произойдет даже с более тяжелым и совершенным вооружением США и союзников. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Соединенных Штатов.

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По информации журналистов, советники американского президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, должен ли (и как именно) президент Украины Владимир Зеленский изменить определение украинской победы с поправкой на возможное сокращение территории страны.

Кроме того, официальные лица США подчеркнули, что эта более пессимистичная оценка не означает, что США планируют оказать давление на Украину, чтобы та согласилась на какие-либо территориальные уступки России для окончания войны. Также есть надежда, что украинские военные смогут отвоевать значительные участки территории в ходе вероятного контрнаступления в конце этого года.

Также сообщается, что помощник конгрессмена, знакомый с ходом дискуссий, рассказал, что окончательная потеря захваченных регионов Украины не является неизбежностью. По его словам, это будет зависеть от степени поддержки страны.

"Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем", — сказал информатор.

Он отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь.

Напомним, 27 июня СМИ сообщали, что Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к лидерам G7 и рассказал им, что хочет закончить войну с Россией до наступления зимы. По его словам, боевые действия нужно закончить в этом году, для этого лидерам "Большой семерки" нужно приложить больше усилий.

Немецкое издание Die Welt отмечает, что у России на сегодняшний день нет сил для широкомасштабного наступления в Украине на нескольких направлениях. Осуществляя массированные ракетные удары по городам, Владимир Путин хочет продемонстрировать свое военное превосходство над противником и скрыть проблемы армии РФ.