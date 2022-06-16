Не все йде за планом: Подоляк порадив пропагандистам із Кремля не "надривати горло" про перемоги

Радник глави Офісу президента нагадав Дмитру Пєскову про 32 000 загиблих російських військових та економіку, яка скочується до "дев'яностих".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив російській владі і, зокрема, спікеру Кремля Дмитру Пєскову, знайти в собі сили дати реальну оцінку стану справ у війні та припинити "надривати горло", пропагуючи успіхи у форматі "все йде за планом". У своєму Telegram він описав жахливі наслідки розв'язання Росією війни на тлі голослівних заяв про перемоги ЗС РФ на фронтах.

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Подоляк пише, що через санкційні обмеження імпорту енергоносіїв російська економіка втратить більше половини ВВП, що відкидає її в 90-ті роки минулого століття.

До того ж, розв'язана війна призвела до великих людських жертв і до втрат техніки.

"Понад 32 000 російських солдатів уже загинули, поранених ще більше. Втрачено тисячі одиниць техніки. І все це заради того, щоб на четвертий місяць війни замість "взяття Києва" або Харкова пояснювати своїм z-глядачам, де розташоване місто Попасна і чому його взяття — це велика перемога", — написав Подоляк.

Також радник оцінив перспективи поновлення переговорного процесу з Москвою. За його словами, російська сторона пропонує сісти за стіл переговорів з однією метою — обдурити світ і створити ілюзію діалогу, щоб у якийсь момент "встромити ніж у спину".

"Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал", — описав Подоляк справжні цілі переговорів з боку Москви.

На закінчення Подоляк написав, що Україна обов'язково повернеться до переговорного процесу, але для цього буде обрано "правильний момент" і тоді діалог вестиметься з сильної позиції.

"Тоді, коли Кремль почне тверезо дивитися на речі і перестане п'яніти від власної пропаганди", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує, що Україна прийме вимоги Кремля щодо врегулювання повномасштабної війни та погодиться з окупацією своїх територій. За його словами, Кремль розраховує на те, що українська влада усвідомлює ситуацію, що склалася в країні.

Дмитро Пєсков 7 червня заявив, що інформація про відмову Москви обговорювати під час переговорів із Києвом статус Херсонської та Запорізької областей не відповідає дійсності. Інформація про це, опублікована виданням "Известия", є неправильною, заявив спікер Кремля.