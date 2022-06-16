Не все идет по плану: Подоляк посоветовал пропагандистам из Кремля не "надрывать горло" о победах

Советник главы Офиса президента напомнил Дмитрию Пескову о 32 000 погибших российских военных и экономике, которая скатывается к "девяностым".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал российским властям и, в частности, спикеру Кремля Дмитрию Пескову, найти в себе силы дать реальную оценку состоянию дел в войне и прекратить "надрывать горло", пропагандируя успехи в формате "все идет по плану". В своем Telegram он описал ужасающие последствия развязывания Россией войны на фоне голословных заявлений о победах ВС РФ на фронтах.

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Подоляк пишет, что из-за санкционных ограничений импорта энергоносителей российская экономика потеряет более половины ВВП, что откидывает ее в 90-е годы прошлого века.

Более того развязанная война привела к большим человеческим жертвам и к потерям техники.

"Более 32 000 российских солдатов уже погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники. И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева" или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его взятие – это большая победа", — написал Подоляк.

Также советник оценил перспективы возобновления переговорного процесса с Москвой. По его словам, российская сторона предлагает сесть за стол переговоров с одной лишь целью – обмануть мир и создать иллюзию диалога, чтобы в какой-то момент "вонзить нож в спину".

"Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал", — описал Подоляк истинные цели переговоров со стороны Москвы.

В заключении Подоляк написал, что Украина обязательно вернется к переговорному процессу, но для этого будет выбран "правильный момент" и тогда диалог будет вестись с сильной позиции.

"Тогда, когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает, что Украина примет требования Кремля по урегулированию полномасштабной войны и согласится с оккупацией своих территорий. По его словам, Кремль рассчитывает на то, что украинские власти осознают сложившуюся ситуацию в стране.

Дмитрий Песков 7 июня заявил, что информация об отказе Москвы обсуждать в ходе переговоров с Киевом статус Херсонской и Запорожской областей не соответствует действительности. Информация об этом, опубликованная изданием "Известия" является неправильной, заявил спикер Кремля.