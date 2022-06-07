Песков опроверг слухи об отказе РФ обсуждать на переговорах статус Запорожья и Херсона

РосСМИ распространили информацию о том, что Москва отказывается рассматривать вопрос о статусе Херсонской и Запорожской областей на возможных переговорах с Киевом.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 7 июня, заявил, что информация об отказе Москвы обсуждать в ходе переговоров с Киевом статус Херсонской и Запорожской областей не соответствует действительности. Об этом сообщает агентство "РИА-Новости".

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Издание пишет, что российская газета "Известия", ссылаясь на высокопоставленного чиновника Кремля, опубликовала сообщение о том, что Москва якобы не станет обсуждать статус Херсонской и Запорожской областей, если Киев согласится возобновить переговорный процесс.

"Нет, это все не так. Это неправильная информация", — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

В контексте заявлений Пескова отметим, что "замглавы" военно-гражданской администрации Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов заявил о планировании "референдума" по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации. По его словам, после проведения псевдореферендума, следующим этапом будут проведения выборов в местные органы управления. А пока в области создан некий общественный совет, принимающий промежуточные решения.

"Создан общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения", — сказал Стремоусов.

Таким образом, оккупанты планируют сформировать подконтрольные органы законодательной власти в Херсонской области и запустить процесс "присоединения" региона к России.

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Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум"

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков 2 июня заявил, что российские власти пока не видят возможности проведения "референдума" о вхождении Донецкой и Луганской областей в состав РФ, поскольку на территории областей еще продолжаются военные действия. По его словам, вопрос о референдуме решается не Кремлем, а людьми, проживающими на Донбассе.

В Херсонской области частично возобновилась мобильная связь украинских операторов. Председатель областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что связь с подавляющим большинством территориальных общин в регионе установить пока не удается.